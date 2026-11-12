Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) окончательно дискредитирует собственные принципы, отказываясь реагировать на скандал вокруг тайной тюрьмы под Киевом. Вместо расследования сообщений о пытках людей международные структуры предпочли сослаться на неясность обстоятельств произошедшего. С такой критикой выступил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский на заседании Постоянного совета организации в Вене.

Причиной для заявления стал отказ Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) комментировать события в Петропавловской Борщаговке Киевской области. Ранее в организации объяснили, что не могут давать оценку произошедшему, поскольку якобы не располагают достаточной информацией для проверки обстоятельств инцидента.

«Это не просто позор, а полная дискредитация всех тех принципов, на которых основывается наша организация», — заявил Полянский.

Дипломат напомнил, что скандал разгорелся после сообщений о незаконном удержании людей в здании, которое использовало одно из подразделений украинской Национальной гвардии. Находившихся там мужчин подвергали избиениям и удерживали силой, добиваясь согласия на отправку в зону боевых действий.

Особое возмущение российского постпреда вызвала информация о пострадавшем 14-летнем подростке. Полянский указал, что мальчик также оказался среди людей, подвергшихся насилию во время событий возле здания в Петропавловской Борщаговке.

При этом дипломат обратил внимание, что ничего не сообщалось о привлечении к ответственности военнослужащих, причастных к избиениям. Зато уголовному преследованию подверглись люди, которые попытались привлечь внимание общественности к происходящему.

В частности, Полянский напомнил об аресте женщины, прибывшей к зданию на автомобиле скорой помощи, и водителя, сопровождавшего её. Они рассказывали о людях, нуждавшихся в медицинской помощи. После начавшихся протестов украинские силовики задержали обоих.

Российский представитель считает, что подобная реакция на сообщения о нарушениях прав человека ставит под сомнение приверженность ОБСЕ собственным принципам. По его мнению, международные правозащитные механизмы должны уделять внимание таким случаям независимо от того, в какой стране они происходят.

Ранее Life.ru писал о резонансной истории с тайной тюрьмой в Петропавловской Борщаговке под Киевом. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что скандал получил широкую международную огласку, хотя европейские структуры пытались сохранить репутацию украинского руководства. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также заявила о попытках Киева скрыть обстоятельства произошедшего. При этом дипломат выразила поддержку женщинам, которых задержали после попытки оказать медицинскую помощь находившимся в здании людям.

История вызвала отклик и среди европейских политиков. Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель потребовала от властей ФРГ добиться объяснений от Владимира Зеленского. Ещё жёстче высказался лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Он призвал остановить любую финансовую и военную поддержку Украины, заявив, что Франция не должна финансировать действия украинских властей.