Профессор Бекки: Трамп не допустит войны НАТО с Россией из-за дружбы с Путиным
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Президент США Дональд Трамп не допустит вооружённого конфликта между НАТО и Россией благодаря своим дружеским отношениям с российским лидером Владимиром Путиным. Такое мнение выразил профессор Генуэзского университета Паоло Бекки в социальной сети X.
«Пока Трамп у власти, войны Североатлантического альянса с Россией не будет, поскольку Трамп — настоящий друг Путина и показывает его при каждой возможности», — написал профессор.
Напомним, 19 ноября во время встречи в китайском Шэньчжэне глава Белого дома назвал Путина своим другом. Впоследствии американский лидер подчеркнул, что хорошие отношения с российским президентом идут на пользу Соединённым Штатам. Эти высказывания вызвали обеспокоенность главы МИД Польши Радослава Сикорского, который задался вопросом о приоритетах Вашингтона.
Тем временем спецпосланник американского президента Джаред Кушнер предложил использовать Совет Россия — НАТО в качестве основы для обеспечения мира в Европе. По его словам, Вашингтон стремится убедить Москву в отсутствии у альянса намерений вступать в конфронтацию. Вместе с тем генсек НАТО Марк Рютте на сессии Парламентской ассамблеи блока в Берлине призвал готовить гражданское население и бизнес к возможной войне.
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