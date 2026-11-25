Президент США Дональд Трамп не допустит вооружённого конфликта между НАТО и Россией благодаря своим дружеским отношениям с российским лидером Владимиром Путиным. Такое мнение выразил профессор Генуэзского университета Паоло Бекки в социальной сети X.

«Пока Трамп у власти, войны Североатлантического альянса с Россией не будет, поскольку Трамп — настоящий друг Путина и показывает его при каждой возможности», — написал профессор.

Напомним, 19 ноября во время встречи в китайском Шэньчжэне глава Белого дома назвал Путина своим другом. Впоследствии американский лидер подчеркнул, что хорошие отношения с российским президентом идут на пользу Соединённым Штатам. Эти высказывания вызвали обеспокоенность главы МИД Польши Радослава Сикорского, который задался вопросом о приоритетах Вашингтона.

Тем временем спецпосланник американского президента Джаред Кушнер предложил использовать Совет Россия — НАТО в качестве основы для обеспечения мира в Европе. По его словам, Вашингтон стремится убедить Москву в отсутствии у альянса намерений вступать в конфронтацию. Вместе с тем генсек НАТО Марк Рютте на сессии Парламентской ассамблеи блока в Берлине призвал готовить гражданское население и бизнес к возможной войне.