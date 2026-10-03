Разбор завалов завершён: На химзаводе в Подмосковье нашли тела пятерых погибших

Тела пяти погибших обнаружили при разборе завалов на территории Краснозаводского химического завода в Подмосковье. Об этом сообщил врио главы Сергиево-Посадского городского округа Алексей Лужецкий.

Пожар на предприятии вспыхнул 1 октября. К настоящему моменту работы по ликвидации его последствий завершены.

После ЧП специалисты продолжали контролировать состояние воздуха. Превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не выявили, угрозы для жителей Краснозаводска нет.