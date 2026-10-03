Разбор завалов завершён: На химзаводе в Подмосковье нашли тела пятерых погибших
При разборе завалов на химзаводе в Краснозаводске нашли пятерых погибших
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Тела пяти погибших обнаружили при разборе завалов на территории Краснозаводского химического завода в Подмосковье. Об этом сообщил врио главы Сергиево-Посадского городского округа Алексей Лужецкий.
Пожар на предприятии вспыхнул 1 октября. К настоящему моменту работы по ликвидации его последствий завершены.
После ЧП специалисты продолжали контролировать состояние воздуха. Превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не выявили, угрозы для жителей Краснозаводска нет.
В первые часы после происшествия из производственного корпуса эвакуировали 40 сотрудников. Всего в здании находились 44 человека, выведенных работников осмотрели медики — помощь им не потребовалась. Позднее площадь возгорания достигла тысячи квадратных метров, а после тушения стало известно, что конструкции цеха обрушились на площади около двух тысяч «квадратов». Власти также сообщали, что, по предварительным данным, произошедшее не было связано с атакой БПЛА. Причины ЧП предстоит установить специалистам.
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