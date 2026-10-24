«Сделал только хуже»: Концерт Егора Крида в Петербурге требуют отменить
Общественница Герлах призвала отметить концерт Егора Крида в Петербурге
Обложка © АГН «Москва» / Кузьмичёнок Василий
Выступление Егора Крида на «Газпром Арене» в Петербурге потребовали отменить после скандала с одеждой по мотивам фильма «Иди и смотри». С обращением в региональную прокуратуру выступила бывший следователь СКР Екатерина Герлах. По её мнению, извинения артиста не должны стать основанием для его допуска на сцену.
«Своим объяснением, якобы он не знал фильм и персонажа, артист сделал себе только хуже», — заявила собеседница «Абзаца».
Общественница напомнила об отмене выступления Канье Уэста на той же площадке и призвала применить аналогичный подход к российскому исполнителю. Она также выступила за приостановку продажи билетов на его концерты, полагая, что такая мера станет примером для других публичных людей.
Напомним, скандал начался после выхода клипа Егора Крида «Милый ублюдок», где певец появился в лонгсливе с изменённым изображением героя фильма «Иди и смотри». Екатерина Мизулина раскритиковала использование этого образа, назвав его оскорблением памяти погибших в годы ВОВ. Затем музыкант принёс извинения, объяснив, что не смотрел картину и не знал происхождения принта, а изображение в клипе замазали.
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