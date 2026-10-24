«Сделал только хуже»: Концерт Егора Крида в Петербурге требуют отменить

Выступление Егора Крида на «Газпром Арене» в Петербурге потребовали отменить после скандала с одеждой по мотивам фильма «Иди и смотри». С обращением в региональную прокуратуру выступила бывший следователь СКР Екатерина Герлах. По её мнению, извинения артиста не должны стать основанием для его допуска на сцену.

«Своим объяснением, якобы он не знал фильм и персонажа, артист сделал себе только хуже», — заявила собеседница «Абзаца».

Общественница напомнила об отмене выступления Канье Уэста на той же площадке и призвала применить аналогичный подход к российскому исполнителю. Она также выступила за приостановку продажи билетов на его концерты, полагая, что такая мера станет примером для других публичных людей.