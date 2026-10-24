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Опубликовано 24 октября, 09:14

«Сделал только хуже»: Концерт Егора Крида в Петербурге требуют отменить

Общественница Герлах призвала отметить концерт Егора Крида в Петербурге

Обложка © АГН «Москва» / Кузьмичёнок Василий

Обложка © АГН «Москва» / Кузьмичёнок Василий

Выступление Егора Крида на «Газпром Арене» в Петербурге потребовали отменить после скандала с одеждой по мотивам фильма «Иди и смотри». С обращением в региональную прокуратуру выступила бывший следователь СКР Екатерина Герлах. По её мнению, извинения артиста не должны стать основанием для его допуска на сцену.

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«Своим объяснением, якобы он не знал фильм и персонажа, артист сделал себе только хуже», — заявила собеседница «Абзаца».

Общественница напомнила об отмене выступления Канье Уэста на той же площадке и призвала применить аналогичный подход к российскому исполнителю. Она также выступила за приостановку продажи билетов на его концерты, полагая, что такая мера станет примером для других публичных людей.

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Напомним, скандал начался после выхода клипа Егора Крида «Милый ублюдок», где певец появился в лонгсливе с изменённым изображением героя фильма «Иди и смотри». Екатерина Мизулина раскритиковала использование этого образа, назвав его оскорблением памяти погибших в годы ВОВ. Затем музыкант принёс извинения, объяснив, что не смотрел картину и не знал происхождения принта, а изображение в клипе замазали.

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