Сибига: Киев передал Путину через Стубба и Стёре два сигнала
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Украина передала президенту России Владимиру Путину через главу Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре два сигнала: о готовности прекратить огонь и провести личную встречу Владимира Зеленского с российским лидером. Об этом заявил глава украинского МИД Андрей Сибига на пресс-конференции в Хельсинки.
По словам министра, Зеленский заранее изложил финскому президенту и норвежскому премьеру предложения, которые они должны были донести до Москвы. Оба послания были переданы во время телефонного разговора с Путиным 27 октября.
Сибига подчеркнул, что Киев готов к различным вариантам перемирия, включая частичное прекращение огня и полную остановку боевых действий. При этом украинская сторона не намерена предпринимать односторонние шаги.
Глава МИД также назвал личную встречу Зеленского и Путина возможным способом придать мирному процессу новый импульс. По его мнению, переговорные группы способны продвинуться лишь до определённого этапа, тогда как ключевые решения должны принимать непосредственно руководители государств.
Дипломатическая активность усилилась после переговоров 20 октября в Осло, где Зеленский, Стубб и Стёре обсуждали урегулирование конфликта с американской стороной. Тогда Киев предложил взаимный отказ от ударов по энергетической инфраструктуре и переход к трёхсторонним переговорам на уровне лидеров. Уже 21 октября Путин более трёх часов беседовал в Санкт-Петербурге со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, который привёз предложения после консультаций с украинскими и европейскими представителями.
Новый этап контактов состоялся 27 октября. Стубб и Стёре по собственной инициативе позвонили российскому президенту из Хельсинки. Финский лидер охарактеризовал беседу как откровенную и содержательную, подчеркнув необходимость прямого диалога. Путин, в свою очередь, назвал полное и безусловное соблюдение законных интересов России необходимым условием долгосрочного мира. Стороны также поддержали возвращение Москвы, Вашингтона и Киева к трёхсторонним переговорам, которые планируются в первой половине ноября в Абу-Даби. Однако конкретная дата встречи пока не согласована, уточнил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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