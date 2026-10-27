Сибига: Киев передал Путину через Стубба и Стёре два сигнала

Украина передала президенту России Владимиру Путину через главу Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре два сигнала: о готовности прекратить огонь и провести личную встречу Владимира Зеленского с российским лидером. Об этом заявил глава украинского МИД Андрей Сибига на пресс-конференции в Хельсинки.

По словам министра, Зеленский заранее изложил финскому президенту и норвежскому премьеру предложения, которые они должны были донести до Москвы. Оба послания были переданы во время телефонного разговора с Путиным 27 октября.

Сибига подчеркнул, что Киев готов к различным вариантам перемирия, включая частичное прекращение огня и полную остановку боевых действий. При этом украинская сторона не намерена предпринимать односторонние шаги.

Глава МИД также назвал личную встречу Зеленского и Путина возможным способом придать мирному процессу новый импульс. По его мнению, переговорные группы способны продвинуться лишь до определённого этапа, тогда как ключевые решения должны принимать непосредственно руководители государств.

Дипломатическая активность усилилась после переговоров 20 октября в Осло, где Зеленский, Стубб и Стёре обсуждали урегулирование конфликта с американской стороной. Тогда Киев предложил взаимный отказ от ударов по энергетической инфраструктуре и переход к трёхсторонним переговорам на уровне лидеров. Уже 21 октября Путин более трёх часов беседовал в Санкт-Петербурге со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, который привёз предложения после консультаций с украинскими и европейскими представителями.