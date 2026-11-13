Российская теннисистка Мирра Андреева встретится с американкой Джессикой Пегулой в полуфинале Итогового турнира WTA в Индиан-Уэллсе. Соперница 19-летней россиянки определилась после заключительного матча группового этапа, в котором Пегула одержала непростую победу над чешкой Линдой Носковой.

Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:2), 4:6, 7:5 и продолжалась 2 часа 45 минут. Американка выполнила 16 эйсов, установив личный рекорд, и сумела отыграть матчбол в решающей партии. Благодаря этому успеху она заняла второе место в своей группе и получила путёвку в плей-офф. Носкова вышла в полуфинал с первой строчки, а ещё одна американка, Кори Гауфф, завершила выступление, несмотря на две победы.

Андреева обеспечила себе выход в полуфинал досрочно. Россиянка обыграла украинку Элину Свитолину и белоруску Арину Соболенко с одинаковым счётом 6:4, 6:0. Благодаря этим результатам она возглавила свою группу и стала самой молодой полуфиналисткой Итогового турнира с 2009 года. В заключительном матче группового этапа Мирре ещё предстоит встретиться с чешкой Каролиной Муховой.

Примечательно, что предстоящая встреча Андреевой и Пегулы станет первой официальной в их карьере. При этом незадолго до старта соревнований американка оказалась в центре скандала из-за высказываний о россиянке. Во время тренировки Пегула назвала Мирру «дивой» и заявила, что её необходимо «опустить на землю». Досталось и наставнице Андреевой Кончите Мартинес, хотя сама американка признала талант молодой соперницы.

Разговор случайно попал в прямую трансляцию WTA, поскольку организаторы не предупредили спортсменок о включённых микрофонах. Ассоциация взяла ответственность за произошедшее на себя и принесла извинения. Представитель Пегулы позднее сообщил, что теннисистка связалась с участниками инцидента, чтобы извиниться. После победы над Носковой американка признала, что предстоящего противостояния с Андреевой многие ждали.

Вторую полуфинальную пару составят Носкова и победительница встречи Соболенко со Свитолиной. Итоговый турнир проходит на хардовом покрытии в американском Индиан-Уэллсе с 8 по 15 ноября. В одиночном разряде выступают восемь лучших теннисисток сезона, а общий призовой фонд соревнований составляет 10 миллионов долларов.

Матч с Пегулой стал предпоследним шагом к титулу. Читайте как Андреева выиграла Итоговый турнир WTA.

Полуфинал завершился победой Андреевой, а затем россиянка выиграла весь турнир. Подробные результаты Мирры Андреевой на Итоговом турнире WTA 2026 — в обзоре Life.ru.