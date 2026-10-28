Статуе Свободы — 140 лет: почему её подарили французы, зачем нужен факел и как она стала зелёной

Статуя Свободы давно стала таким же символом Нью-Йорка, как жёлтые такси и небоскрёбы Манхэттена. Её изображают на открытках, показывают в голливудских фильмах, а туристы со всего мира стремятся увидеть знаменитую женщину с факелом своими глазами. Кажется, что за столько лет о ней успели рассказать абсолютно всё. Но история этого памятника куда интереснее, чем может показаться на первый взгляд. 28 октября Статуя Свободы отмечает 140-летие. Чем не повод познакомиться с ней поближе?

Зачем французы решили подарить Америке Свободу

Франция подарила США Статую Свободы в честь независимости Америки и общих идеалов демократии и мира. Фото © Shutterstock / FOTODOM / AG-PHOTOS

У этого подарка был вполне конкретный адресат и гораздо более широкая аудитория. Идею памятника продвигал французский правовед и противник рабства Эдуар де Лабулэ. Он восхищался американским республиканским устройством, а победа Севера в Гражданской войне и отмена рабства укрепили его надежды на осуществление провозглашённых в США свобод.

При этом Лабулэ смотрел и на собственную страну. Чествуя американскую демократию, он рассчитывал поддержать демократические идеи во Франции. Огромная Свобода должна была стать высказыванием о том, как может быть устроено общество. Повод для подарка выбрали подходящий — столетие американской независимости в 1876 году. Правда, к юбилею закончить работу не успели.

Как Бартольди придумал женщину, которую мы сейчас знаем

Скульптор Фредерик Бартольди придумал Статую Свободы как образ женщины, озаряющей мир ярким факелом. Фото © Wikipedia / Jean Benner

Превратить политическую идею в узнаваемый образ взялся скульптор Фредерик Огюст Бартольди. Свою работу он назвал «Свобода, озаряющая мир». Отсюда и поднятая рука с факелом. Женская фигура должна была буквально нести свет. В 1871 году Бартольди приехал в США и выбрал для неё остров Бедлоу в Нью-Йоркской гавани, который позже переименовали в остров Свободы. Такое расположение позволяло видеть статую с судов, входящих в порт. Для скульптора это были ворота в Америку, а значит, место, где его замысел получал особую силу.

Масштаб соответствовал амбициям. Высота самой фигуры до кончика факела составляет около 46 метров, а вместе с основанием и пьедесталом почти 93 метра. Но за монументальными складками одежды скрывается удивительно тонкая оболочка. Толщина медных листов всего около 2,4 миллиметра.

Зачем Статуе Свободы понадобился тот самый Эйфель

Гюстав Эйфель создал железный каркас Статуи Свободы, чтобы медная фигура выдерживала ветер в гавани. Фото © Wikipedia / Agence de presse Meurisse, © Wikipedia

Нарисовать женщину с поднятой рукой было одной задачей. А заставить многометровую фигуру выдерживать ветер в гавани оказалось совсем другой. Медная оболочка сама себя удержать не могла, ей требовался внутренний каркас. Сначала над конструкцией работал архитектор Эжен Виолле-ле-Дюк. После его смерти в 1879 году к проекту привлекли Гюстава Эйфеля. Правда, знаменитая парижская башня тогда ещё не была открыта.

Эйфель предложил железный скелет с центральной опорой и системой креплений, которые удерживали медную оболочку, сохраняя необходимую подвижность. Это было принципиально. На ветру и при перепадах температуры металл должен был иметь возможность немного смещаться. Внешне неподвижная Свобода получила конструкцию, способную приспосабливаться к нагрузкам.

Как собирали гигантскую конструкцию

Статую Свободы разобрали во Франции на сотни частей, перевезли по морю и заново собрали в Нью-Йорке. Фото © Wikipedia / Albert Fernique

Лицо, руки и складки одежды создавали из медных листов, придавая им форму ударами по деревянным формам. Техника называется репуссе, или выколотка. Именно такой способ изготовления оболочки рекомендовал ещё Виолле-ле-Дюк. К 1884 году гигантскую фигуру собрали в Париже. Она возвышалась над городскими крышами, но впереди оставалась Атлантика. Для перевозки статую разобрали на 350 частей и упаковали в 214 ящиков. Французское судно «Изер» доставило груз в Нью-Йоркскую гавань 17 июня 1885 года.

Там выяснилось, что торопиться со сборкой пока некуда. Пьедестал ещё не был готов, денег на него не хватало. Издатель Джозеф Пулитцер обратился к читателям газеты New York World с призывом помочь. Пожертвования позволили довести дело до конца. На острове сначала возвели каркас Эйфеля, затем закрепляли остальные элементы. Материалы поднимали паровыми кранами и подъёмными устройствами. Национальная служба парков США отдельно отмечает, что при повторной сборке обошлись без наружных строительных лесов.

Какой Статуя Свободы была в день открытия в 1886 году

28 октября 1886 года Статую Свободы открыли в Нью-Йорке: в тот день она была медной, ещё не зелёной. Фото © Wikipedia / Internet Archive Book Images

28 октября 1886 года Нью-Йорк встречал её под дождём и в тумане. Во время церемонии Бартольди раньше положенного момента снял французский флаг, закрывавший лицо статуи. Раздались выстрелы салюта и аплодисменты. Подарок официально принял президент США Гровер Кливленд.

Над гаванью тогда стояла медно-коричневая фигура. Знакомой зелени ещё не было. Поэтому современные изображения «изначальной» статуи в тёплом металлическом цвете передают реальное отличие памятника от его нынешнего вида. Кстати, удивлять публику Статуя Свободы продолжала и спустя почти сто лет после открытия. В 1983 году знаменитый иллюзионист Дэвид Копперфильд заставил её исчезнуть прямо на глазах у зрителей! Как ему удалось провернуть столь невероятный трюк, Life.ru рассказывал в материале о легендарном фокуснике.

Почему статуя позеленела и сколько на это ушло лет

Зелёная патина появилась на медной Статуе Свободы за десятилетия под действием воздуха и влаги моря. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Volodymyr TVERDOKHLIB

Цвет статуи Свободы менялся постепенно. Медь взаимодействовала с окружающей средой, на поверхности образовывались новые соединения. Влажный воздух, морские брызги и примеси в атмосфере участвовали в появлении патины, того самого голубовато-зелёного слоя. Он ещё и защищает находящуюся под ним медь от дальнейшего разрушения.

Назвать день, когда Свобода окончательно стала зелёной, конечно, невозможно. Процесс шёл неравномерно, а чёрно-белые фотографии не позволяют восстановить все изменения оттенка. По оценке Национальной службы парков США, статуя Свободы полностью позеленела примерно за 25–30 лет.

Что написано на табличке в руке статуи Свободы

На скрижали Статуи Свободы стоит дата 4 июля 1776 года — день принятия Декларации независимости США. Фото © Shutterstock / FOTODOM / katiereimer

В левой руке Свобода держит скрижаль с надписью JULY IV MDCCLXXVI. Здесь английское название июля соединено с римскими цифрами. IV означает четыре, MDCCLXXVI расшифровывается как 1776. Получается 4 июля 1776 года, дата принятия Декларации независимости США. У этой детали есть и второй смысл. Скрижаль связана с законом. Так Бартольди соединил в одной фигуре идею свободы и правовой порядок, на котором она должна держаться.

Зачем статуе Свободы корона и факел

Факел Статуи Свободы символизирует свет просвещения, корона с семью лучами — свободу для всего мира. Фото © Shutterstock / FOTODOM / photopeter76

Семь острых выступов над головой статуи похожи на лучи солнца. Есть и распространённое толкование через семь морей и семь континентов, которое подчёркивает всемирный смысл образа. Факел в руках продолжает ту же мысль. Он символизирует просвещение и свет, который указывает путь к той самой свободе. Это помогает понять полное название работы Бартольди. Его героиня должна озарять мир.

Факел, который виден сегодня, появился во время реставрации к столетию памятника. Его медное пламя покрыто золотом. Днём оно отражает солнечный свет, ночью его освещают прожекторы. Есть у статуи и деталь, которую снизу почти невозможно рассмотреть. У её ног лежат разорванные цепи и разбитые оковы. Они напоминают об освобождении от угнетения и рабства, столь важном для замысла Лабулэ. После факела и короны стоит взглянуть именно туда. В этой небольшой по сравнению с гигантской фигурой детали особенно ясно видно, зачем Свободу вообще решили поставить над гаванью.

За 140 лет Статуя Свободы стала одним из самых узнаваемых памятников планеты. Ежегодно туристы приезжают в Нью-Йорк, чтобы увидеть её своими глазами. Но далеко не ко всем удивительным местам на Земле можно подобраться так же легко. Одни территории закрыты для посещения, другие считаются священными, а к третьим путешественников не подпускает сама природа. Недавно Life.ru рассказал о пяти местах на Земле, куда практически невозможно попасть даже самым отчаянным путешественникам. Возможно, о некоторых из них вы даже не слышали!