Убили кролика и устроили поножовщину: Мизулина потребовала разобраться с треш-стримерами из Петербурга

Очередная трансляция компании петербургских треш-стримеров закончилась дракой и ранением одного из участников ножом. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина потребовала от полиции Санкт-Петербурга и Ленинградской области вмешаться в ситуацию.

По её словам, компания вновь вышла в эфир, чтобы обсудить резонанс после истории с кроликом и решить, как действовать дальше. Разговор перерос в конфликт, после чего одна из женщин напала на мужчину с ножом.

Мизулина отметила, что сначала участники эфира начали собирать пожертвования якобы на лечение раненого. Позднее они всё же вызвали скорую, однако заявили медикам, что мужчина получил травмы после падения с лестницы.

Глава ЛБИ напомнила и о других эпизодах, которые связывает с этой компанией. По её словам, ранее в эфирах издевались над кабаном, которого затем оставили в лифте, а одного из самих стримеров прижигали утюгом.

«Непонятно, куда смотрит полиция Санкт-Петербурга и Ленинградской области? Ждут пока они убьют кого-то? Когда уже будут приняты меры?» — возмутилась Мизулина.

Напомним, Life.ru рассказывал, что в Петербурге треш-стримеры жестоко убили кролика в прямом эфире ради донатов. Участниками трансляции были 41-летний Егор С. и 25-летний Артём И. Накануне Мизулина заявила, что намерена передать в МВД материалы по поводу убийства животного.