«Удар по доверию и репутации»: Южная Корея может разорвать дипотношения с Украиной
Политолог Самонкин: Сеул может разорвать дипломатические отношения с Киевом
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Южная Корея может разорвать дипломатические отношения с Украиной, если Киев не предложит приемлемого выхода из скандала вокруг конфиденциальных договорённостей, предположил председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства Юрий Самонкин. По его мнению, остановить эскалацию помогут публичное признание нарушения либо другая устраивающая Сеул формулировка и гарантии, что подобное не повторится.
Последствия возможного разрыва эксперт связал прежде всего с утратой прямого канала общения. Без него сторонам станет сложнее оперативно разрешать споры и координировать гуманитарные вопросы. Политолог также указал на риск потери азиатского партнёра, который оказывал Украине гуманитарную поддержку.
«...Это удар по доверию и репутации. Разрыв дипотношений станет жёстким сигналом: он покажет, что Сеул готов идти на крайние меры из-за нарушения договорённостей», — пояснил собеседник NEWS.ru.
Напомним, конфликт между двумя странами начался после того, как Владимир Зеленский рассказал на Генассамблее ООН о передаче Сеулу двух пленных военнослужащих КНДР. Южнокорейская сторона сочла это нарушением конфиденциальности и вызвала украинского дипломата, потребовав объяснений и извинений. Затем Сеул объявил об отзыве посла с Украины, а также о сокращении персонала посольства.