«Удар по доверию и репутации»: Южная Корея может разорвать дипотношения с Украиной

Южная Корея может разорвать дипломатические отношения с Украиной, если Киев не предложит приемлемого выхода из скандала вокруг конфиденциальных договорённостей, предположил председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства Юрий Самонкин. По его мнению, остановить эскалацию помогут публичное признание нарушения либо другая устраивающая Сеул формулировка и гарантии, что подобное не повторится.