«В отличном просто»: Ушаков раскрыл настроение Путина после встречи с Трампом
Ушаков: Путин вышел со встречи с Трампом в отличном настроении
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин вышел со встречи с американским лидером Дональдом Трампом в отличном настроении. Об этом журналистам сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков по завершении переговоров в китайском Шэньчжэне.
«В отличном просто», — ответил представитель Кремля на вопрос о настроении российского президента.
Двусторонняя встреча Путина и Трампа состоялась 19 ноября на полях саммита АТЭС. В переговорах участвовали делегации обеих стран. Открытая для прессы часть продлилась около минуты, после чего разговор продолжился за закрытыми дверями.
Перед началом беседы американский президент положительно оценил многолетние отношения с российским коллегой. Трамп выразил надежду, что их личное знакомство поможет добиться хороших результатов.
Одной из главных тем встречи должно было стать украинское урегулирование. Как ранее пояснял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры также могли затронуть ситуацию вокруг Ирана, если позволило бы время.
Ранее Life.ru рассказывал, что 12 ноября Путин принял в Кремле американских представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Стороны обсуждали дальнейшие шаги по украинскому урегулированию, в том числе территориальные разногласия. Позднее Москва и Вашингтон предварительно согласовали часть вопросов для личной встречи президентов. А 18 ноября Путин и Трамп обменялись рукопожатиями и коротко пообщались в присутствии Си Цзиньпина на торжественном приёме в честь участников АТЭС.
Больше новостей о переговорах мировых лидеров, дипломатии и международных отношениях — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.