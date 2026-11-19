Президент России Владимир Путин вышел со встречи с американским лидером Дональдом Трампом в отличном настроении. Об этом журналистам сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков по завершении переговоров в китайском Шэньчжэне.

«В отличном просто», — ответил представитель Кремля на вопрос о настроении российского президента.

Двусторонняя встреча Путина и Трампа состоялась 19 ноября на полях саммита АТЭС. В переговорах участвовали делегации обеих стран. Открытая для прессы часть продлилась около минуты, после чего разговор продолжился за закрытыми дверями.

Перед началом беседы американский президент положительно оценил многолетние отношения с российским коллегой. Трамп выразил надежду, что их личное знакомство поможет добиться хороших результатов.

Одной из главных тем встречи должно было стать украинское урегулирование. Как ранее пояснял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры также могли затронуть ситуацию вокруг Ирана, если позволило бы время.