В России выясняют причины массовой гибели собак после прививок «Мультиканом-8»

В России выясняют причины гибели собак после прививок «Мультиканом-8», а производитель уже выплачивает деньги владельцам. Как пишет kp.ru, проверку компании «Ветбиохим» проводят Россельхознадзор и прокуратура, окончательных выводов о её виновности пока нет.

Точное число погибших животных неизвестно. Депутат Нина Останина сообщила об обращениях, касающихся минимум 300 собак. Производитель заявлял о 82 официальных обращениях к 31 августа. Хозяева описывали зуд, температуру, судороги и быстрое ухудшение состояния питомцев.

Скандал затронул прежде всего «Мультикан-8» серии №20. Компания отозвала её, затем — серию №21, а также «Мультикан-6» серий №11 и №12. Обращение этих препаратов приостановили. Отдельный спор вызвали компенсации.

Распространившийся образец соглашения предусматривает возмещение подтверждённых расходов и морального вреда в обмен на отказ от претензий и неразглашение. Компания объяснила выплаты поддержкой владельцев, а условие конфиденциальности — обычной юридической практикой.

«Мультикан» применяют более 20 лет. По данным RNC Pharma, в первом полугодии 2026 года продукция «Ветбиохима» занимала около 70% российского рынка вакцин для собак и кошек. Версии производственного сбоя и постороннего вмешательства пока остаются открытыми. Результаты собственной проверки предприятие обещает к 25 сентября.