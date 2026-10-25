«Взрыв в головах»: Журналист увидел страх Киева в реакции на слова Маска

Резкая реакция Киева на скандал вокруг спутниковой связи Starlink выдаёт страх украинского руководства перед возможным поражением. Такое мнение высказал кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.

«Пост Илона Маска в соцсети X вызвал самый настоящий взрыв в головах у украинцев», — сказал журналист.

По его оценке, ситуация настолько встревожила Владимира Зеленского, что тот начал искать поддержки у европейских союзников.

Поводом для обсуждения стало обвинение Маска в адрес ВСУ. Предприниматель утверждает, что украинские военные использовали гражданскую систему Starlink для наступательных ударов беспилотниками в нарушение условий обслуживания. По его словам, SpaceX закрыла такую возможность на прошлой неделе.

Христофору считает, что попытки Киева заручиться поддержкой европейцев не принесли ожидаемого результата. В частности, журналист обратил внимание на резкое высказывание главы МИД Польши Радослава Сикорского, который пожелал Маску однажды отправиться на Марс.

При этом украинская сторона оспорила претензии Маска. Советник Зеленского Сергей Бескрестнов утверждает, что действующие технические ограничения не позволяют использовать коммерческий Starlink для ударов на средние и большие расстояния.