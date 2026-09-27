Жилетов не было: Токаев потребовал ответов после гибели 14 военных на Каспии

Военнослужащих Казахстана, участвовавших в учениях на Каспии, не обеспечили необходимым снаряжением, в том числе морскими спасательными жилетами. Об этом президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил на совещании с руководством оборонного ведомства.

Гибель 14 военных в мирное время глава государства назвал следствием «преступного по своей сути непрофессионализма офицеров, включая генералов». Токаев потребовал установить, кто разрабатывал и утверждал замысел учений, как действовал Генштаб и почему на месте не было главнокомандующего Военно-морскими силами.

«Безответственность, халатность, показуха стали общим местом. Системной работы нет, планы реагирования на кризисные ситуации не выдерживают никакой критики», — заявил президент.

Правительственной комиссии поручено оценить действия должностных лиц, отвечавших за организацию учений, снабжение и соблюдение мер безопасности.

Трагедия произошла 24 сентября в Мангистауской области. Во время высадки с катера «Кайсар» 17 военнослужащих унесло в Каспийское море. Троих удалось спасти, остальные 14 погибли. По данным властей Казахстана, в момент ЧП резко ухудшилась погода и усилился ветер.

После происшествия были задержаны пять должностных лиц Вооружённых сил Казахстана. Среди них — начальник штаба — первый заместитель главнокомандующего ВМС, два командира воинских частей, командир роты морской пехоты и командир катера. Их подозревают в правонарушениях, связанных с халатным отношением к службе и нарушением правил кораблевождения.

После трагедии Токаев распорядился провести комплексную проверку Минобороны, в том числе его финансового и материально-технического обеспечения. А 27 сентября президент назначил новым министром обороны Айдоса Мырзахметова, ранее командовавшего Силами специальных операций.

Ранее Life.ru рассказывал о прощании с погибшими на учениях военнослужащими. В Казахстане 25 сентября был объявлен общенациональный траур, а семьям погибших власти пообещали необходимую поддержку.