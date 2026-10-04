«Живи! Я тебя очень прошу»: Друг Соседова пытался спасти его после падения
Организатор конкурса в Якутии рассказал о последних минутах жизни Соседова
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Организатор конкурса «Жемчужина Дальнего Востока — 2026» Виктор Беззубов рассказал, как пытался помочь Сергею Соседову после рокового падения в Нерюнгри. Он находился рядом с музыкальным критиком до приезда медиков и помог перенести его в машину скорой помощи. Воспоминаниями мужчина поделился на церемонии прощания 30 сентября.
По словам Беззубова, подготовка мероприятия в Якутии сопровождалась сложностями с логистикой. Он даже предлагал отказаться от поездки, однако Соседов настоял, что обязательно приедет и конкурс должен состояться.
После падения организатор оставался рядом с телеведущим и до последнего надеялся, что того удастся спасти.
«Когда я нёс его в карету скорой помощи, я держал его за руку и просил об одном: «Живи! Я тебя очень прошу, живи!» — рассказал Беззубов.
Соседов приехал в Нерюнгри для участия в конкурсе в качестве председателя жюри. 23 сентября он упал в гостинице и получил тяжёлую травму головы. Музыкального критика госпитализировали и прооперировали, однако спасти его не удалось.
Сергей Соседов скончался 23 сентября на 59-м году жизни. Причиной его смерти стали последствия тяжёлой черепно-мозговой травмы, полученной при падении. 30 сентября с ним простились в Большом зале Троекуровского кладбища, после чего его похоронили на Перепечинском кладбище рядом с отцом. На церемонию пришла Наташа Королёва и другие звёзды. 90-летней маме Соседова понадобилась помощь медиков на похоронах сына.
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