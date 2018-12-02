Стали известны последние слова Джорджа Буша – старшего

Телеканал CNN рассказал о последних словах Джорджа Буша — старшего. 41-й президент США скончался 30 ноября.

По телефону 43-й президент США Буш-младший сказал Бушу-старшему: "Ты был прекрасным отцом". 41-й президент США ответил сыну: "Я тоже тебя люблю". Это были последние слова Джоржа Буша — старшего перед смертью, сообщает специальный корреспондент CNN Джейми Гейнджел.

Former President George H.W. Bush's last words were spoken to his son, George W. Bush: "I love you, too" https://t.co/H1IkNO77k4 pic.twitter.com/Higl1Cnro5 — CNN (@CNN) 1 декабря 2018 г.

Буш-младший назвал его отцом, о котором можно мечтать, и поблагодарил всех, кто молился о нём. Слова соболезнования выразили Барак Обама, Владимир Путин и Йенс Столтенберг.

Прощание с Бушем-старшим состоится в ротонде Капитолия в Вашингтоне. Гроб будет доставлен из Хьюстона бортом номер 1. Об этом распорядился Дональд Трамп. Из уважения к семье Джорджа Буша — старшего действующий президент США перенёс пресс-конференцию по итогам саммита G20 и объявил 5 декабря в стране днём траура по умершему.