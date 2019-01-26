"Всему своё время". Порошенко прокомментировал захват церквей УПЦ

Президент Украины заявил, что власти, "вопреки ожиданиям", не стали "штурмовать лавры". Между тем в нескольких регионах страны нападения на храмы уже произошли.

Президент Украины Пётр Порошенко высказался по поводу силового захвата церквей канонической Украинской православной церкви.

— Когда кто-то ожидал, что тут же первыми действиями будет штурм лавр, передача всего — нет. Всему своё время, и не надо это ускорять, мы дали возможность всем сделать свой выбор, — заявил он в эфире телеканала "Украина".

Как ранее писал Лайф, 17 января 2019 года на Украине приняли документ, известный как "закон о церковном рейдерстве". Он позволяет отобрать у канонической церкви любой из её храмов, если за это проголосует большинство прихожан.

Ещё до принятия этого закона начался силовой захват храмов УПЦ. Уже произошли нападения на церкви в Ивано-Франковской, Тернопольской, Волынской, Черниговской областях, а также в Виннице.