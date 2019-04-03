В НАТО озвучили планы гарантировать проход судов Украины через Керченский пролив

В НАТО намерены принять меры по обеспечению безопасного прохода украинских судов через Керченский пролив. Об этом заявила постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон.

— Речь идёт о пакете мер, который укрепляет разведку, воздушную разведку, а также предусматривает отправку большего числа кораблей стран НАТО в Чёрное море, чтобы гарантировать безопасный проход украинских судов через Керченский пролив, Азовское море, — приводит ТАСС слова Хатчисон.

По её словам, данные шаги главы внешнеполитических ведомств НАТО собираются одобрить 3 апреля на совещании в Вашингтоне.

Хатчисон также отметила "чрезвычайную важность" освобождения стран — соседей РФ по Черноморскому региону "от российского вмешательства".

— Очень важно, чтобы жители Румынии, Болгарии, Украины и Грузии чувствовали себя безопасно в зоне Чёрного моря — как на воде, так и на суше, — резюмировала постоянный представитель США при НАТО.

Также, по мнению Хатчисон, "недопустимо, что украинских моряков удерживают в тюрьме в Москве".

По её словам, силам Североатлантического альянса нужно подстроить свой военный потенциал под сдерживание якобы нарушающих ДРСМД российских ракет.

Как писал Лайф, 25 ноября прошлого года три корабля ВМС Украины пересекли границу РФ. Вскоре корабли вместе с военнослужащими задержали. Моряки признались в совершении провокации и были арестованы до 25 января 2019 года. При этом лидер Незалежной Пётр Порошенко назвал ситуацию в Керченском проливе "агрессией и войной".

Инцидент в Керченском проливе стал причиной антироссийских санкций со стороны Евросоюза. Сообщалось, что 15 марта ЕС продлил их ещё на полгода. В МИД РФ отметили, что Москва не оставит без ответа эти ограничительные меры.