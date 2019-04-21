Представитель Зеленского: Иск был подан ради создания инфоповода

Представитель кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского в зале суда выразил мнение, что иск в отношении шоумена был подан с целью создания инфоповода. Заседание транслировал телеканал "Общественное ТВ".

— Мы считаем, иск выдан исключительно для того, чтобы создать инфоповод перед выборами президента Украины. Он необоснован, не базируется на действующем законодательстве, — заявил он.

При этом представитель Зеленского подчеркнул, что выдвинутые требования не могут быть удовлетворены.

Напомним, ранее украинский адвокат Андрей Хилько заявил о подкупе избирателей. Он считает, что Зеленский нарушил закон, опубликовав на своей странице в "Фейсбуке" объявление о начале регистрации на дебаты на "Олимпийском".

В штабе Зеленского назвали данный иск Хилько "бредом", а сенатор Алексей Пушков сравнил снятие шоумена с выборов с госпереворотом. При этом в штабе Порошенко заявили о непричастности к иску о снятии Зеленского.

В итоге суд Киева отклонил иск об отмене регистрации Зеленского кандидатом в президенты.

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