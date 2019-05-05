Самолёт "Аэрофлота" мог загореться из-за удара молнии

Среди причин пожара рассматривается также неисправность в электрооборудовании воздушного судна.

Самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" мог загореться из-за удара молнии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

— Причиной начавшегося пожара в двигателе могла стать попавшая в него молния, — говорится в сообщении.

Стоит добавить, что ранее сегодня синоптики предупреждали жителей Москвы и области о грозе и сильном ветре.

Ранее сообщалось, что самолёт следовал из Москвы в Мурманск. Спустя некоторое время он начал возвращаться в аэропорт вылета и во время посадки загорелся. На борту находилось 78 пассажиров. Все они были эвакуированы. Сообщается, что в результате пожара пострадали шесть человек. Источники различных СМИ сообщают о погибших. Пассажиры самолёта буквально выпрыгивали из горящего воздушного судна. Среди возможных причин также рассматривают неисправность в электрооборудовании.

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