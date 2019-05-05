Лайнер "Аэрофлота" выгорел в Шереметьево наполовину — видео

Как сообщается, масштабный пожар полностью уничтожил хвостовую часть воздушного судна.

Самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" выгорел в аэропорту Шереметьево наполовину. Соответствующие кадры публикует телеграм-канал Life Shot.

На кадрах видно, что возгорание практически ликвидировано, пожарные проводят проливку воздушного судна. Пожар полностью уничтожил хвостовую часть самолёта.

Напомним, что самолёт Sukhoi Superjet 100, который следовал по маршруту Москва — Мурманск, вернулся в аэропорт вылета спустя некоторое время после взлёта. Во время посадки лайнер загорелся. На борту находилось 78 пассажиров. Все они были эвакуированы. Среди возможных причин возгорания рассматривают неисправность в электрооборудовании и удар молнии. Пассажиры самолёта буквально выпрыгивали из горящего воздушного судна.

СК подтверждает гибель одного человека при посадке горящего самолёта в Шереметьево.

Подробности читайте в текстовой трансляции, которую ведёт Лайф.