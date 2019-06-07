Ликвидатора аварии на ЧАЭС шокировала ложь в сериале "Чернобыль"

Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Евгений Шевченко, который одним из первых отправился на место трагедии, ужаснулся искажению фактов в сериале телеканала HBO. Об этом сообщает телеканал "360".

— Люди из Припяти пешком уходили! Их никто не задерживал. Это же очевидец сказал, Виктор Фёдорович Мусиец. Командир, — рассказал Шевченко, отметив, что в сериале партийные функционеры решили в первые сутки оцепить город и никого из него не выпускать.

Мужчина считает, что в картинах, основанных на реальных событиях, должна быть отчётливо ощутима грань художественного вымысла. В ином случае, по мнению Шевченко, подрастающее поколение может воспринять задумку режиссёра как истину.

Как писал Лайф, "Чернобыль" стал самым популярным сериалом в истории, а ликвидаторы аварии на ЧАЭС сочли его достоверным. После выхода сериала поток туристов в зону отчуждения увеличился на 30%. Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов призвал предостеречь туристов от поездок в Чернобыль, однако один из ликвидаторов аварии заявил о безопасности туров в зону отчуждения.

Подробнее о том, как отреагировали ликвидаторы на сериал "Чернобыль", читайте здесь.