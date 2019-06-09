Белоруссия вернула в Россию 450 тысяч тонн загрязнённой нефти

ЧП с прокачкой загрязнённой нефти по трубопроводу произошло в апреле этого года.

Белоруссия вернула российской компании "Транснефть" 450 тысяч тонн загрязнённой нефти в обмен на качественную. Об этом сообщили Лайфу в пресс-службе белорусского госконцерна "Белнефтехим".

— Реверсом на территорию РФ возвращено 450 тысяч тонн загрязнённой нефти, она была замещена нефтью, соответствующей ГОСТу, — уточнил представитель компании.

В апреле через нефтепровод "Дружба" на белорусские НПЗ из России попала загрязнённая нефть. Источник загрязнения нашли на участке Самара — Унеча. От продукта отказались Германия, Польша, Словакия, Украина, Венгрия. Фигурантов дела о загрязнении арестовали в мае. Президент России Владимир Путин назвал инцидент ударом по имиджу страны.

Ранее сегодня сообщалось, что чистая российская нефть по "Дружбе" уже дошла до Польши.