Более 200 человек задержали в Москве за участие в несогласованной акции

Всего в акции приняли участие около 1200 человек, отмечают в Министерстве внутренних дел.

Полицейские задержали в Москве более 200 человек на несанкционированной акции в поддержку журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице.

— За совершение административных правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"), задержано более 200 человек, — отметили в ведомстве.

В МВД добавили, что всего в акции участвовали около 1,2 тысячи человек.

— Отметим, что в центре Москвы сегодня проходят культурно-зрелищные мероприятия, в которых принимают участие обычные граждане, — заявили в полиции.

Как сообщает РИА "Новости", ранее московские власти согласовали проведение акции в поддержку журналиста на 16 июня.

Напомним, о задержании журналиста Ивана Голунова стало известно 7 июня. По данным МВД, при нём нашли наркотик мефедрон. Адвокат журналиста заявил, что пакет с этим веществом Голунову подбросили. На защиту журналиста встали его многочисленные коллеги и общественники.

8 июня Никулинский суд постановил отправить Голунова под домашний арест. Но 11 июня уголовное дело против Голунова было прекращено. Он был освобождён из-под домашнего ареста. Теперь двум генералам МВД грозит увольнение. А СКР намерен установить все обстоятельства, связанные с задержанием журналиста "Медузы".