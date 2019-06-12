Более 200 человек задержали в Москве за участие в несогласованной акции

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Фото © Василий Кузьмиченок / ТАСС

Всего в акции приняли участие около 1200 человек, отмечают в Министерстве внутренних дел.

Полицейские задержали в Москве более 200 человек на несанкционированной акции в поддержку журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице.

За совершение административных правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"), задержано более 200 человек, — отметили в ведомстве.

В МВД добавили, что всего в акции участвовали около 1,2 тысячи человек.

Отметим, что в центре Москвы сегодня проходят культурно-зрелищные мероприятия, в которых принимают участие обычные граждане, — заявили в полиции.

Как сообщает РИА "Новости", ранее московские власти согласовали проведение акции в поддержку журналиста на 16 июня.

Напомним, о задержании журналиста Ивана Голунова стало известно 7 июня. По данным МВД, при нём нашли наркотик мефедрон. Адвокат журналиста заявил, что пакет с этим веществом Голунову подбросили. На защиту журналиста встали его многочисленные коллеги и общественники.

8 июня Никулинский суд постановил отправить Голунова под домашний арест. Но 11 июня уголовное дело против Голунова было прекращено. Он был освобождён из-под домашнего ареста. Теперь двум генералам МВД грозит увольнение. А СКР намерен установить все обстоятельства, связанные с задержанием журналиста "Медузы".

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