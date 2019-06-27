СМИ: СК завёл новое дело о загрязнении нефти в "Дружбе"

Разбирательства по ситуации с появлением опасных примесей всё ещё продолжаются. Подсчитывается размер убытков.

По факту загрязнения нефтепровода "Дружба" возбуждено новое уголовное дело в рамках расследования, начатого ещё в мае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— Уголовное дело было возбуждено в рамках основного дела, которое было заведено в мае, — заявил собеседник агентства.

По его словам, речь идёт о статье УК РФ "Самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность". Другие подробности не приводятся.

Напомним, что в апреле через нефтепровод "Дружба" на белорусские НПЗ из России попала загрязнённая нефть. Источник загрязнения нашли на участке Самара — Унеча. От продукта отказались Германия, Польша, Словакия, Украина, Венгрия. Фигурантов дела о загрязнении арестовали в мае. Президент России Владимир Путин назвал инцидент ударом по имиджу страны.