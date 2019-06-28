Минск оценил ущерб из-за загрязнения нефтепровода "Дружба" в $20 млн

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Фото © EPA / Barbara Ostrowska POLAND OUT

В случае отказа Москвы компенсировать упущенную выгоду белорусская сторона намерена обратиться в суд.

Власти Белоруссии оценивают потери от загрязнения нефтепровода "Дружба", из-за которого частично вышло из строя оборудование Мозырского НПЗ, ориентировочно в $20 млн. Такую сумму сегодня озвучил вице-премьер республики Игорь Ляшенко на заседании местного парламента.

Мозырский НПЗ, не имея альтернативного источника поставки нефти, должен был оптимизировать свой технологический процесс, чтобы уберечь оборудование от критического износа. По величине оборудования, которое уже вышло из строя и отставлено, эта сумма эквивалентна $20 млн, — приводит слова Ляшенко БелТА.

Кроме того, по словам вице-премьера, белорусская сторона недополучила по тем же причинам около 250 тысяч тонн нефти. В случае отсутствия договорённостей с Россией по компенсации за ситуацию с поставками грязной нефти вопрос будет решаться через суд, добавил он.

Напомним, в апреле через нефтепровод "Дружба" на белорусские НПЗ из России попала загрязнённая нефть. Источник загрязнения нашли на участке Самара — Унеча. От продукта отказались Германия, Польша, Словакия, Украина, Венгрия. Фигурантов дела о загрязнении арестовали в мае. Президент России Владимир Путин назвал инцидент ударом по имиджу страны.

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