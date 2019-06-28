Минск оценил ущерб из-за загрязнения нефтепровода "Дружба" в $20 млн

В случае отказа Москвы компенсировать упущенную выгоду белорусская сторона намерена обратиться в суд.

Власти Белоруссии оценивают потери от загрязнения нефтепровода "Дружба", из-за которого частично вышло из строя оборудование Мозырского НПЗ, ориентировочно в $20 млн. Такую сумму сегодня озвучил вице-премьер республики Игорь Ляшенко на заседании местного парламента.

— Мозырский НПЗ, не имея альтернативного источника поставки нефти, должен был оптимизировать свой технологический процесс, чтобы уберечь оборудование от критического износа. По величине оборудования, которое уже вышло из строя и отставлено, эта сумма эквивалентна $20 млн, — приводит слова Ляшенко БелТА.

Кроме того, по словам вице-премьера, белорусская сторона недополучила по тем же причинам около 250 тысяч тонн нефти. В случае отсутствия договорённостей с Россией по компенсации за ситуацию с поставками грязной нефти вопрос будет решаться через суд, добавил он.

Напомним, в апреле через нефтепровод "Дружба" на белорусские НПЗ из России попала загрязнённая нефть. Источник загрязнения нашли на участке Самара — Унеча. От продукта отказались Германия, Польша, Словакия, Украина, Венгрия. Фигурантов дела о загрязнении арестовали в мае. Президент России Владимир Путин назвал инцидент ударом по имиджу страны.