В Литве арестован фигурант дела о загрязнении нефтепровода "Дружба"

Вильнюсский суд вынес постановление об аресте Романа Ружечко сроком на три месяца.

Находившийся в международном розыске по делу о загрязнении нефтепровода "Дружба" бывший гендиректор компании "Самаратранснефть-терминал" Роман Ружечко задержан и арестован в Литве. Вильнюсский участковый суд постановил заключить его под стражу сроком на три месяца, сообщает ТАСС.

— Такое решение судом принято, — сообщила агентству представитель судебной инстанции Риманте Краулише.

Как отметили в Посольстве России в Литве, задержанный россиянин не обращался к ним за правовой помощью.

— Согласно установленной процедуре, посольство было поставлено в известность о задержании гражданина РФ, однако за правовой помощью он не обращался, — пояснили в диппредставительстве.

Как сообщал Лайф, в апреле на участке "Дружбы" Самара — Унеча была загрязнена нефть в большом объёме. От продукта отказались Германия, Польша, Словакия, Украина, Венгрия. Фигурантов дела о загрязнении арестовали в мае. Президент России Владимир Путин назвал инцидент ударом по имиджу страны. Белоруссия вернула в Россию 450 тысяч тонн загрязнённой нефти.

По результатам проведённого следствия Самарский районный суд 15 мая избрал заочный арест в качестве меры пресечения в отношении Ружечко. Ему было предъявлено обвинение сразу по трём статьям Уголовного кодекса РФ. Интерпол объявил экс-главу компании "Самаратранснефть-терминал" в международный розыск.