Увеличилось число госпитализированных после пожара в палаточном лагере "Холдоми"

В Хабаровском крае госпитализировали ещё одного пострадавшего при пожаре в палаточном лагере "Холдоми". Об этом ТАСС рассказали в Солнечной районной больнице.

— Накануне поступил ещё один мальчик десяти лет. У него небольшое отравление угарным газом и стрессовая ситуация. Оставили, — заявил собеседник агентства.

Кроме того, 25 июля была выписана девочка, доставленная в больницу сразу после пожара.

Напомним, 22 июля в детском лагере "Холдоми" в Хабаровском крае произошёл пожар. В результате трагедии погибло четыре человека. Соболезнования в связи с трагедией выразил президент России Владимир Путин. Суд арестовал на два месяца директора лагеря Максима Кузнецова и владельца "Холдоми" Виталия Бурлакова.

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