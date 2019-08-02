Пожар в лагере "Холдоми" мог начаться из-за неисправного телефона

СК рассматривает версию с неисправным гаджетом, стоявшим на подзарядке, как одну из основных. Однако прорабатываются и ранее озвученные версии: о неисправности проводки или обогревателя.

В деле о пожаре в палаточном лагере "Холдоми" в Хабаровском крае, в результате которого погибло четыре человека, появилась версия с неисправным телефоном. Об этом Лайфу стало известно от источника, знакомого с ходом следствия. Точную картину событий можно будет восстановить по результатам пожаро-технической экспертизы, однако сценарий, при котором лагерь загорелся из-за неисправности гаджета на зарядке в электросети, сейчас отрабатывается в качестве наиболее вероятного.

Ранее Лайф сообщал, что смертельный пожар мог начаться из-за упавшего на обогреватель мокрого полотенца. Этой версии, в частности, изначально придерживались в краевом правительстве. Об этом рассказывали и сами дети, отдыхавшие в платах: по их словам, с помощью обогревателей в лагере часто сушили мокрую одежду и полотенца.

Напомним, что сам пожар произошел 22 июля. На момент возгорания в лагере находилось 189 детей. В связи с начавшимся расследованием суд арестовал на два месяца директора лагеря Максима Кузнецова и владельца "Холдоми" Виталия Бурлакова. Инициированное прокуратурой разбирательство выявило множество нарушений требований безопасности в лагере.