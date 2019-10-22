На месте прорыва дамбы в Красноярском крае нашли сейф с золотом

О пропаже драгметалла ранее заявил генеральный директор предприятия. Он рассказал, что сейф находился в одном из технических помещений, смытых водой.

Сотрудники МЧС на месте прорыва дамбы в Красноярском крае обнаружили закрытый металлический сейф. Внутри оказалось золото. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

— Внутри обнаружено девять колб с неповреждёнными пломбами, предположительно, с золотом, а также 14 опечатанных пакетов с концентратом для вторичной обработки, — говорится в сообщении.

Вес обнаруженного металла, по данным источника ТАСС, составляет 18 кг.

Ранее генеральный директор артели заявил о том, что в одном из разрушенных водой технических помещений находился сейф с золотом.

Дамбу в Красноярском крае прорвало в ночь на 19 октября. Волна высотой в четыре метра накрыла общежитие, в котором жили работники золотодобывающей артели. Основной версией случившегося СК считает нарушения при проведении работ на объектах предприятия. Сейчас в деле о прорыве дамбы пострадавшими признаны 29 человек, 15 из которых погибли.

Накануне суд арестовал троих фигурантов дела: начальника участка прииска, горного мастера и генерального директора предприятия.

Для более объективного расследования дело передано в Главное следственное управление СК России.