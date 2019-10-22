В Сочи начались переговоры Путина и Эрдогана

Открывая встречу, президент России выразил надежду, что высокий уровень отношений двух стран позволит найти ответы даже на самые сложные вопросы. А в центре обсуждения, конечно, Сирия и военная операция "Источник мира".

Переговоры президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Эрдогана начались в Сочи. Ранее в Кремле, анонсируя встречу, отмечали, что переговоры будут обстоятельные, сложные и небыстрые. Начнутся они "с узкого состава".

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее отмечал, что Путину и Эрдогану "есть что обсудить", имея в виду жёсткие заявления США и Турции по Сирии. А Эрдоган, анонсируя темы переговоров с Путиным, отдельно остановился на обсуждении интересов Москвы и Дамаска в вопросе создания зоны безопасности в Сирии.

— Ситуация в регионе очень острая, мы всё это видим, понимаем, — заявил Владимир Путин, открывая переговоры. — И, думаю, наша встреча сегодняшняя, наши консультации очень востребованы. Хочу выразить надежду, что тут уровень российско-турецких отношений, который был достигнут, сыграет свою роль в урегулировании сложных вопросов и позволит найти ответы на все, даже очень сложные вопросы, в интересах как Турции, так и России, и всех стран мира.

Напомним, Турция начала операцию "Источник мира" на севере Сирии 9 октября. В ответ на это президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций. Позднее страны договорились приостановить военные действия в САР. Несмотря на это, Помпео заявил о готовности США применить военную силу против Турции, а Эрдоган пригрозил возобновить операцию в Сирии при срыве договорённостей.