В Свердловской области объявили 31 декабря выходным днём

Как и в других регионах, принявших такое решение, работать жителям вместо этого придётся в субботу, 28 декабря.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил 31 декабря выходным днём, чтобы жители региона успели подготовиться к Новому году. Об этом он сообщил на своей странице в "Инстаграме". Ранее глава региона провёл онлайн-голосование в соцсети, в котором приняли участие 12 115 человек.

— 11 433 человека ответили "да" — это 94% проголосовавших, почти единогласно. Против высказались 682 человека, или, соответственно, 6%, — отметил Куйвашев.

При этом губернатор отметил, что ради выходного 31 декабря жителям региона придётся поработать в субботу 28 декабря.

Ранее сообщалось, что уже семь регионов РФ официально сделали 31 декабря выходным днём. Это Крым, Ленинградская, Томская, Псковская и Кировская области, Ставрополье и Карачаево-Черкесия. В ряде регионов власти ещё обсуждают с населением эту инициативу.