Ещё один регион подхватил "флешмоб выходного 31 декабря"

Отдыхать в этот день уже разрешили жителям Крыма, Ленинградской, Орловской, Томской, Псковской, Кировской, Свердловской, Самарской, Владимирской и Курганской областей, Ставрополья, КЧР и Хакасии.

Сахалинский губернатор Валерий Лимаренко распорядился о переносе в регионе выходного дня с субботы 28 декабря на вторник 31 декабря. Как сообщила его пресс-служба, глава области уже подписал соответствующий указ.

— Этим документом рекомендуется руководителям организаций и учреждений всех форм собственности перенести рабочий день со вторника, 31 декабря, на субботу, 28 декабря, — говорится в сообщении.

Дискуссии о том, делать или не делать 31 декабря официальным выходным днём, ведутся в России практически ежегодно. В этот раз "флешмоб выходного 31 декабря" поддержали руководители ряда регионов. Это Крым, Ленинградская, Томская, Псковская, Кировская, Свердловская, Курганская, Орловская, Самарская, Владимирская области, Ставрополье, Хакасия и Карачаево-Черкесия.