Глава Бурятии сделал 31 декабря выходным

Перед тем как принять такое решение, он выложил проект указа в "Фейсбуке" и спросил земляков, что они думают об инициативе.

Последний день декабря станет выходным для бурятских госслужащих. Соответствующий указ подписал глава региона Алексей Цыденов. Об этом сообщил его пресс-секретарь Алексей Фишев.

— Глава Бурятии своим указом перенёс выходной день с субботы, 28 декабря, на вторник, 31 декабря, для работников госорганов и учреждений Республики Бурятия. Федеральным органам власти и частным организациям рекомендовано перенести выходной день для своих работников, — написал он в "Фейсбуке".

Сам Циденов перед подписанием указа опубликовал его проект на своей странице в соцсети 13 декабря и обратился к землякам с вопросом, что они думают о возможности поработать 28 декабря вместо 31-го.

В опубликованном его пресс-секретарём видео он объяснил, что его полномочия не распространяются на частные организации, поэтому в указе главам таких компаний он смог лишь предложить последовать его примеру. Несмотря на это, он верит, что к его совету прислушаются.

Дискуссии о том, делать или не делать 31 декабря официальным выходным днём, ведутся в России практически ежегодно. В этот раз "флешмоб выходного 31 декабря" поддержали руководители ряда регионов. Это Крым, Ленинградская, Томская, Псковская, Сахалинская, Кировская, Свердловская, Курганская, Орловская, Самарская, Владимирская области, Ставрополье, Хакасия и Карачаево-Черкесия.