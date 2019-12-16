Воронежский губернатор сделал 31 декабря выходным днём

Несмотря на то что соответствующее распоряжение касается государственных структур, губернатор надеется, что по его стопам пойдут и другие работодатели области.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил 31 декабря выходным днём, чтобы жители региона успели подготовиться к Новому году. Об этом он сообщил на своей странице во "ВКонтакте". Ранее глава региона провёл онлайн-голосование в соцсети, в котором приняли участие около 46 тысяч человек.

— Я подписал распоряжение в рамках имеющихся у меня полномочий сделать вторник, 31 декабря, днём отдыха. А субботу, 28 декабря, рабочим днём, — написал он.

Гусев подчеркнул, что данное распоряжение касается исключительно работников государственных структур, исполнительной власти и гражданской службы в областном правительстве и подведомственных органах. При этом он надеется, что и частные работодатели последуют его примеру и также сделают 31 декабря выходным днём.

— Ведь в канун Нового года сотрудники хотят весь день провести с родными и близкими и полноценно приготовиться к праздничному торжеству, — заключил Гусев.

В России с начала декабря ведутся дискуссии о том, делать или не делать 31 декабря официальным выходным днём. "Флешмоб выходного 31 декабря" поддержали руководители ряда регионов. Это Крым, Ленинградская, Томская, Псковская, Сахалинская, Кировская, Свердловская, Курганская, Орловская, Владимирская области, Ставрополье, Карачаево-Черкесия и ряд других.