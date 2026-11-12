Когда стричь ногти и волосы: народные приметы по дням недели и что нельзя делать Оглавление Когда можно стричь ногти: приметы по дням недели В какие дни нельзя стричь ногти и волосы Когда стричь волосы по народным приметам Почему нельзя стричь ногти и волосы вечером и ночью Можно ли стричь волосы самому себе и почему жене нельзя стричь мужа Стрижка во время беременности, болезни и перед дорогой: что говорят приметы Можно ли стричься в воскресенье и церковные праздники: что говорит Церковь Частые вопросы Ещё больше народных примет Когда можно стричь ногти и волосы по народным приметам: поверья по дням недели, о вечерней стрижке и стрижке самому себе. Когда можно стричь ногти и волосы: приметы по дням недели. Народные приметы. Обложка © ChatGPT

На Русском Севере стрижку ногтей связывали со вторником и четвергом, в Прикамье — с воскресеньем. У гуцулов Верховины свои ограничения относились к волосам. Эти местные поверья не складываются в общий календарь: значение имели и день, и обстоятельства стрижки. Разбираем, какие приметы записали исследователи, что о них рассказывают сегодня и как отделить народный запрет от церковного комментария.

Когда можно стричь ногти: приметы по дням недели

В рассмотренных народных поверьях нет единого лучшего дня для стрижки ногтей. На Русском Севере нежелательными считали вторник и четверг, а в одном из прикамских сёл — воскресенье. Для остальных дней эти записи не дают рекомендаций: отсутствие запрета ещё не означает, что день считался благоприятным. Ниже — конкретные местные приметы о ногтях и волосах.

Пустая клетка в таблице значит, что подходящей приметы для этого дня в записях этнографов нет. Поэтому понедельник, среда и суббота в таблице не упомянуты. Это не делает их «удачными» и не доказывает, что поверий о них нигде не было.

Севернорусские и гуцульские поверья собраны в этнолингвистическом словаре «Славянские древности», прикамское описал этнограф А. В. Черных. О других бытовых поверьях читайте в материале Life.ru о приметах по дням недели.

В какие дни нельзя стричь ногти и волосы

В какие дни нельзя стричь ногти и волосы. Фото © ChatGPT

Ногти не стригли во вторник и четверг в севернорусской традиции, а в селе Н. Язьва в Прикамье — в воскресенье. Волосы запрещалось стричь во вторник и пятницу у гуцулов Верховины. Это местные ограничения: они не означают, что одни и те же дни считались неблагоприятными повсюду.

Особый случай — Страстной четверг. На Русском Севере в этот предпасхальный день, наоборот, был обычай стричь волосы и ногти. Он описан в «Славянских древностях». Поэтому две приметы о четверге друг другу не противоречат: одна относится к обычному дню недели, другая — к ежегодному обряду перед Пасхой. При этом обряд остаётся народным, церковным предписанием он не становится.

Когда стричь волосы по народным приметам

Единого благоприятного дня для стрижки волос в народных поверьях нет. Например, у гуцулов Верховины не советовали стричься во вторник и пятницу. Это не значит, что остальные дни считались удачными: конкретных рекомендаций для них это поверье не содержит.

В славянских поверьях отделённая часть тела могла сохранять символическую связь с человеком. Поэтому волосы после стрижки не всегда воспринимали как ненужный остаток: их прятали от птиц, зарывали или клали под камень. Такие действия описаны в «Славянских древностях».

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Почему нельзя стричь ногти и волосы вечером и ночью

В народных поверьях вечернюю и ночную стрижку связывали с разными опасениями: от плохого роста волос до вмешательства духов. Единого запрета для всех традиций не было. Например, в Прикамье считали, что после вечерней стрижки волосы будут хуже расти. Это поверье приводит этнограф А. В. Черных.

У эвенков вечерние и ночные запреты связывали с опасением утратить волосы и представлением о том, что духи могут захватить душу человека. Такие верования описаны в исследовании Г. Н. Варавиной.

С ногтями рук и ног встречались даже противоположные правила. В абхазском поверье, описанном этнографом С. Г. Аршба, ногти на руках допускалось стричь днём, а на ногах — ночью. Считалось, что ночью душа находится в кончиках пальцев рук, а днём — ног. Поэтому время стрижки выбирали так, чтобы не навредить душе.

Запрет стричь ногти ночью встречается и в современных пересказах примет. Однако подтверждённого общего объяснения у него нет: в разных традициях ему придавали разный смысл.

Можно ли стричь волосы самому себе и почему жене нельзя стричь мужа

Самому себе. Согласно современным пересказам примет, самостоятельная стрижка может изменить судьбу человека. Однако считать этот запрет общим старинным правилом русской традиции оснований нет.

Жена стрижёт мужа. По эвенкийскому поверью, такая стрижка могла сократить мужу жизнь или нарушить семейное благополучие. Эти мотивы приводит Г. Н. Варавина.

Мать стрижёт дочь. В разных местностях были разные обычаи. В полесских сёлах Днепровское, Заспа и Бездеж мать участвовала в первой стрижке девочки. В Кишине, наоборот, отмечен запрет матери стричь детей. Эти местные варианты описаны в исследовании Г. И. Кабаковой.

Стрижка во время беременности, болезни и перед дорогой: что говорят приметы

Беременность. Согласно народному суеверию, будущей матери нельзя стричь волосы. Такой запрет встречается и в современной городской культуре, однако доказанного влияния стрижки на здоровье женщины или ребёнка нет.

Церковного запрета тоже нет. Протоиерей Андрей Ефанов в ответе о стрижке во время беременности поясняет: «Никаких канонических постановлений на эту тему нет».

Болезнь. В Полесье волосы больного использовали в обрядах, связанных с избавлением от недуга. Для этого могли срезать отдельную прядь. Однако речь шла об обрядовом действии, а не о лечении или обычной стрижке.

Больница. В современных пересказах суеверий встречается запрет стричь ногти в больнице. К правилам медицинских учреждений он отношения не имеет.

Дорога. Согласно некоторым современным пересказам примет, перед отъездом не советуют стричь волосы. Надёжного подтверждения исторического происхождения этого запрета в источниках нет.

Практические вопросы, связанные со здоровьем, следует обсуждать с врачом, а не решать по приметам.

Можно ли стричься в воскресенье и церковные праздники: что говорит Церковь

Стричь волосы и ногти в воскресенье и церковные праздники церковными канонами само по себе не запрещено. Главное для верующего — не пренебрегать богослужением ради повседневных дел. Народные запреты на стрижку в определённые дни не стоит путать с церковными предписаниями.

Как объясняют православные священники, посещение парикмахерской и обычные гигиенические процедуры допустимы, если они не мешают участию в богослужении. Это относится и к уходу за ногтями: церковные каноны не устанавливают для него расписания по дням недели.

Можно ли стричься вечером, самому себе и беременным: приметы и факты. Инфографика: Life.ru

Поэтому, если вы собираетесь постричься в воскресенье или праздник, ориентироваться стоит не на народные приметы, а на собственные обстоятельства и возможность попасть на службу.

О том, что можно и нельзя делать в церковные праздники, читайте в разделе Life.ru «Церковные праздники».

Частые вопросы

В какой день лучше стричь ногти по приметам?

Единого благоприятного дня в народных поверьях нет. На Русском Севере избегали вторника и четверга, а в прикамском селе Н. Язьва — воскресенья. Для остальных дней источники не дают конкретных рекомендаций.

Можно ли стричь ногти в воскресенье?

В селе Н. Язьва в Прикамье считали, что после стрижки ногтей в воскресенье будут болеть пальцы. Однако это местное поверье, а не церковный запрет.

Почему нельзя стричь ногти на ночь?

Запрет на ночную стрижку ногтей встречается в современных пересказах примет, но единого исторического объяснения у него нет. Например, в абхазской традиции, наоборот, ногти на ногах допускалось стричь ночью, а на руках — днём. Такое различие связывали с представлениями о том, где находится душа.

Можно ли стричь волосы самой себе?

Да. Существует современное суеверие, согласно которому самостоятельная стрижка может изменить судьбу человека. Однако считать этот запрет общим старинным правилом русской традиции оснований нет.

Можно ли беременным стричь волосы?

Да. Запрет на стрижку во время беременности относится к суевериям. Протоиерей Андрей Ефанов также поясняет, что церковные каноны такого запрета не устанавливают.

Когда по поверью можно впервые стричь ребёнка?

В некоторых полесских традициях первую стрижку ребёнка проводили примерно в год, хотя встречались и более ранние варианты. Это местные обрядовые обычаи, а не обязательный срок для всех детей.

Если вопрос связан со сном, смотрите толкования снов о волосах.

Ещё больше народных примет

Стрижка — только одна из бытовых примет. Наши предки читали знаки в погоде, свадьбе, урожае и даже в том, в какой день недели начинать дело. Собрали самое интересное:

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Авторы Михаил Грешнев