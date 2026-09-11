Тест: Назовите мультфильмы Гарри Бардина по одному кадру, но только дети СССР наберут 7/7! А вы?

Гарри Бардин заставил двигаться пластилин, спички, проволоку, верёвки и даже бумагу, а его мультфильмы тепло любят в нашей стране. В день 85-летия режиссёра Life.ru предлагает проверить, узнаете ли вы семь его мультфильмов всего по одному кадру.