Честной пояс Пресвятой Богородицы: история святыни, где хранится и праздник 13 сентября Оглавление Что это за святыня и как она выглядит История пояса: от Иерусалима до Афона Праздник Положения честного пояса — 13 сентября Где хранится пояс Богородицы сейчас: Ватопед, частицы в России и Грузии Когда пояс Богородицы привозили в Москву Икона «Положение честного пояса» О чём молятся перед поясом Богородицы Освящённые пояски: как носить и где взять Тропарь, кондаки и молитва праздника Положения честного пояса Пресвятой Богородицы Частые вопросы Честной пояс Пресвятой Богородицы: история святыни, где хранится и его частицы в России, праздник Положения пояса 13 сентября, о чём молятся. Честной пояс Пресвятой Богородицы: история святыни, где хранится и праздник 13 сентября. Обложка © ChatGPT

В ноябре 2011 года в Москве люди стояли в очередях по двенадцать часов. Не за новым гаджетом и не на рок-концерт — к простой полоске верблюжьей шерсти. По преданию, этот пояс Богородица соткала своими руками и носила при земной жизни. Длина ленты — около шестидесяти сантиметров.

За две тысячи лет эта святыня успела побывать в Иерусалиме, Константинополе и на Афоне. Византийские императоры хранили её как главное сокровище, прятали от врагов и вывозили в горы. Сегодня основная частица пояса находится в Ватопедском монастыре, а 13 сентября церковь отмечает праздник в его честь.

Но что мы на самом деле знаем об этой реликвии? Почему кусок шерсти стал бесценным сокровищем, и где искать его следы в истории спустя две тысячи лет?

Краткая справка

Что это: Лента из верблюжьей шерсти, по преданию сотканная самой Богородицей.

Лента из верблюжьей шерсти, по преданию сотканная самой Богородицей. Где хранится: Главная частица — в Ватопедском монастыре на Афоне.

Главная частица — в Ватопедском монастыре на Афоне. Праздник: Положение честного пояса — 13 сентября (31 августа по старому стилю).

Положение честного пояса — 13 сентября (31 августа по старому стилю). В России: Частица пояса с 2011 года находится в Казанском соборе Санкт-Петербурга.

Частица пояса с 2011 года находится в Казанском соборе Санкт-Петербурга. О чём молятся: О даровании детей, благополучной беременности, родах и исцелении.

Что это за святыня и как она выглядит

По церковному преданию, этот пояс Богородица соткала своими руками из верблюжьей шерсти и носила его при земной жизни. После Успения она передала его апостолу Фоме, а тот — христианам Иерусалима. В апокрифических сказаниях (например, в латинском апокрифе «Переход Марии») есть сюжет: Фома не присутствовал при погребении, Богородица явилась ему и сбросила пояс как знак утешения.

Внешне это неширокая лента. Со временем пояс был разделён на несколько частиц, и сейчас они хранятся в разных местах. Лучше всего изучен фрагмент из сирийского Хомса: тонкий поясок из верблюжьей шерсти и золотых нитей длиной около 75 сантиметров, скрученный в кольцо и хранящийся в серебряном ковчеге в форме цветка. Древние описания добавляют детали: пояс был «яко на две пяди» в длину, «широк же аки долгота перста», «видом черн, густо плетен». Позже, в благодарность за чудесное исцеление, византийская императрица Зоя расшила его золотыми нитями.

Долгое время пояс хранился вместе с другой великой реликвией — ризой Богородицы. По преданию, святыни находились в одном ковчеге, запечатанном императорской печатью. Со временем частицы реликвий разошлись по разным местам. Сегодня фрагменты пояса хранятся в специальных ковчегах, а в монастырской традиции сохраняется свидетельство, что от святыни исходит тонкое благоухание.

Пояс — не единственная святыня, связанная с земной жизнью Божией Матери. В православной традиции особое место занимают и почитаемые иконы. Например, Life.ru подробно рассказывал об истории Владимирской иконы Божией Матери.

История пояса: от Иерусалима до Афона

Путь этой святыни — настоящий приключенческий роман. Изначально она находилась в Иерусалиме. Затем её перевезли в Константинополь. Случилось это при императоре Аркадии (правил в 395–408 годах). Он поместил пояс в Халкопратийский храм. Позже, в 458 году, императрица Пульхерия перенесла святыню в другой храм, но она неизменно оставалась главной защитницей города.

В 626 году Константинополь осадили враги. И, по преданию, патриарх Сергий обносил ризу и пояс Богородицы вокруг городских стен. Осада была снята. Позже, уже при императоре Льве Мудром (конец IX — начало X века), произошло ещё одно знаменитое чудо. Его супруга, царица Зоя, страдала от недуга: по преданию, её мучил нечистый дух. Ей было видение, что она исцелится, если на неё возложат пояс Богородицы. Император упросил патриарха снять печать с ковчега, и, как только святыню возложили на Зою, она тотчас исцелилась. Именно в память об этом чуде и двукратном положении пояса был установлен праздник 13 сентября.

После падения Константинополя судьба реликвии стала запутанной. В 1204 году крестоносцы разграбили город, и часть святыни исчезла на долгие годы. Сегодня её наиболее известная часть находится в Ватопедском монастыре на Афоне. Туда она попала в XIV веке. По одной версии, это был дар сербского князя Лазаря, по другой — святыню привёз император Иоанн Кантакузин (который позже сам принял монашеский постриг с именем Иоасаф и долгое время жил в этой обители). Монахи Ватопеда с тех пор носят прозвище «агиазониты» — «святопоясники». Именно они хранят эту драгоценную частицу (часто её описывают как тонкую ленту из верблюжьей шерсти с золотыми нитями, длиной около 60 сантиметров). Каждый год, в день праздника, её торжественно выносят из ризницы для поклонения братии и паломникам.

Предание о передаче пояса апостолу Фоме связано с завершением земной жизни Божией Матери. Подробнее об этом событии и церковных традициях можно прочитать в материале Life.ru об Успении Пресвятой Богородицы.

Праздник Положения честного пояса — 13 сентября

Праздник Положения честного пояса Пресвятой Богородицы совершается 13 сентября (31 августа по старому стилю). Эта дата установлена в память о двух событиях. Первое — торжественное положение пояса во Влахернском храме Константинополя при императоре Аркадии (395–408 годы). До этого святыня, которая, по преданию, была соткана самой Богородицей из верблюжьей шерсти, хранилась в Иерусалиме. При Аркадии пояс доставили в Константинополь, поместили в драгоценный ковчег и запечатали императорской печатью с указанием точной даты — 31 августа. Второе событие произошло спустя примерно пять веков, при императоре Льве Мудром (886–911). — это чудесное исцеление его супруги, царицы Зои. В память об этом чуде и о двукратном положении пояса (сначала при Аркадии, затем при Льве Мудром) и был установлен праздник. В этот день Церковь вспоминает историю святыни и её силу. На Афоне в этот день совершается особое торжественное богослужение, а крестный ход с поясом обходит монастырские стены.

Где хранится пояс Богородицы сейчас: Ватопед, частицы в России и Грузии

Помимо главной части в Ватопедском монастыре на Афоне, существуют и другие частицы пояса. После падения Константинополя реликвия разделилась, и её фрагменты оказались в разных уголках христианского мира.

Грузия. Часть пояса хранится в кафедральном соборе Влахернской иконы Божией Матери в Зугдиди. По одной из версий, её привезла в XI веке племянница византийского императора Романа III, ставшая женой грузинского царя Баграта.

Часть пояса хранится в кафедральном соборе Влахернской иконы Божией Матери в Зугдиди. По одной из версий, её привезла в XI веке племянница византийского императора Романа III, ставшая женой грузинского царя Баграта. Кипр. В монастыре Троодитисса (в горах Троодос) также есть частица. Интересно, что, по местному преданию, этот фрагмент не носили сама Богородица: его завещала монастырю женщина, которая долго молилась о рождении сына и по молитвам получила дитя.

В монастыре Троодитисса (в горах Троодос) также есть частица. Интересно, что, по местному преданию, этот фрагмент не носили сама Богородица: его завещала монастырю женщина, которая долго молилась о рождении сына и по молитвам получила дитя. Сирия. В городе Хомс находится храм «Умм Зуннар» (Церковь Пояса Пресвятой Богородицы). Частицу обнаружили в 1953 году: после находки старинного манускрипта под алтарём нашли серебряный ковчег со скрученным шерстяным пояском. По преданию, Богородица сбросила этот пояс апостолу Фоме при Вознесении. Во время боевых действий в начале 2010-х годов храм пострадал, но реликвию заранее вывезли в безопасное место, а позже вернули.

В городе Хомс находится храм «Умм Зуннар» (Церковь Пояса Пресвятой Богородицы). Частицу обнаружили в 1953 году: после находки старинного манускрипта под алтарём нашли серебряный ковчег со скрученным шерстяным пояском. По преданию, Богородица сбросила этот пояс апостолу Фоме при Вознесении. Во время боевых действий в начале 2010-х годов храм пострадал, но реликвию заранее вывезли в безопасное место, а позже вернули. Германия. Частица есть в Трире (Германия) — в кафедральном соборе святого Петра.

Частица есть в Трире (Германия) — в кафедральном соборе святого Петра. Италия. Ещё одна известная частица хранится в Прато — в капелле Собора Святого Стефана (Cappella del Sacro Cingolo). По одной из версий, реликвию привёз из Иерусалима в 1141 году итальянский торговец Микеле Дагомари.

К этим святыням ежегодно стекаются паломники.

В России с 2011 года постоянно хранится частица пояса — в Казанском кафедральном соборе Санкт-Петербурга. Передача святыни была приурочена к 200-летию собора. При этом ковчег не остаётся запертым в стенах храма: его регулярно привозят в разные города России, чтобы верующие могли помолиться перед реликвией. Даты и маршруты таких принесений обычно заранее публикуют на сайтах епархий. Например, в 2023 году ковчег побывал во множестве городов — от Калининграда до Владивостока.

В ковчеге вместе с частицей пояса хранятся частицы мощей святых праведных Иоакима и Анны — родителей Пресвятой Богородицы. Само принесение святыни в разные епархии происходит по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.

Когда пояс Богородицы привозили в Москву

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Самое масштабное принесение состоялось в 2011 году. Ковчег с поясом впервые прибыл в Россию 20 октября — сразу в Санкт-Петербург, а Москва была последним городом маршрута. Святыня находилась в храме Христа Спасителя с 19 ноября до утра 28-го: изначально планировалось оставить её до 23 ноября, но срок продлевали дважды из-за небывалого наплыва верующих. За время пребывания в России поясу поклонились почти три миллиона человек, из них в Москве, по данным мэрии, около миллиона верующих.

Очередь растянулась на несколько километров — от храма до Воробьёвых гор, а в пиковые дни в ней стояло до 80–100 тысяч человек. Среднее время ожидания достигало 16–18 часов, а на пике люди стояли почти сутки. За время пребывания святыни в храме Христа Спасителя были госпитализированы 87 человек — в основном из-за обострения хронических заболеваний; среди обратившихся к врачам были и переохладившиеся, и пожилые люди с сердечными проблемами. Об этом событии был снят документальный фильм Аркадия Мамонтова «Пояс Богородицы» — он вышел на телеканале «Россия» ещё в день прибытия святыни в Петербург, а позже появилась вторая часть — «Пояс Богородицы. Послесловие».

Икона «Положение честного пояса»

Иконография этого праздника изображает торжественное богослужение. На иконе обычно представлен престол, на котором в открытом ларце лежит пояс. Реликвию могут осенять запрестольные образы Богоматери, а рядом — священнослужители и император с патриархом (реже изображают и царицу). Эта иконография напоминает о событиях, связанных с положением святыни в Халкопратийский храм Константинополя.

Существует и другой извод: в облачной сцене Успения возносящаяся Богоматерь вручает пояс апостолу Фоме, а затем Фома полагает святыню перед престолом. Один из самых известных образов «Положение пояса и ризы Богоматери» (около 1485 года) находится в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике; он происходит из Ризоположенской церкви села Бородава близ Ферапонтова монастыря, а в Московском Кремле храмовая икона «Положение ризы и пояса Богоматери» XVII века хранится в церкви Ризоположения, стоящей рядом с Успенским собором.

О чём молятся перед поясом Богородицы

Перед этой святыней традиционно молятся о даровании детей, о благополучной беременности и родах, а также об исцелении от болезней. Важно помнить: молитва не заменяет медицинскую помощь. Верующие обращаются к Богу и Богородице, но одновременно продолжают лечиться и следовать рекомендациям врачей. Священники подчеркивают, что главное — это вера и внутреннее духовное состояние, а не механическое прикосновение к реликвии.

Верующие обращаются к Богородице не только перед Её поясом, но и перед почитаемыми иконами — с просьбами о здоровье детей, помощи близким и утешении в трудные времена. Тексты молитв на разные случаи собраны в отдельном материале Life.ru — «Молитвы Пресвятой Богородице: о детях, о помощи, об исцелении».

Освящённые пояски: как носить и где взять

В церковных лавках можно встретить небольшие освящённые пояски. Церковь понимает их не как амулет, а как напоминание о молитве и о святыне. Их носят по благословению, как обычный пояс или на запястье. Главное — не приписывать им магических свойств и не верить в сомнительные «правила ношения» из интернета.

Интересно, что ватопедские монахи веками изготавливают такие пояски. Они не продают их, а бесплатно рассылают по почте всем желающим. Достаточно написать в монастырь, и в ответном письме придёт маленький поясок, освящённый на самой святыне. Монахи также читают специальную молитву о даровании детей для тех, кто об этом просит.

При посещении храма важно помнить о благоговейном отношении к святыням, а не воспринимать их как предметы, автоматически исполняющие желания. О том, как подходить к иконам, прикладываться к святыням и вести себя во время службы, Life.ru рассказал в памятке о правилах поведения в храме.

Тропарь, кондаки и молитва праздника Положения честного пояса Пресвятой Богородицы

Тропарь Положения честного пояса, глас 8:

Богоро́дице Присноде́во, челове́ков покро́ве, / ри́зу и по́яс пречи́стаго Твоего́ телесе́, / держа́вное гра́ду Твоему́ обложе́ние дарова́ла еси́, / безсе́менным рождество́м Твои́м нетле́нна пребыва́ющи, / о Тебе́ бо и естество́ обновля́ется и вре́мя. / Те́мже мо́лим Тя, мир гра́ду Твоему́ даровати // и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 4:

Честна́го поя́са Твоего́ положе́ние / пра́зднует днесь Твой, Препе́тая, хра́м / и приле́жно взыва́ет Ти: / ра́дуйся, Де́во, // христиа́н похвало́.

Кондак, глас 2:

Богоприя́тное Твое́ чре́во, Богоро́дице, / объе́мший по́яс Твой честны́й, / держа́ва гра́ду Твоему́ необори́ма / и сокро́вище есть благи́х неоску́дно, // еди́на ро́ждшая, Присноде́во.

Примерный перевод тропаря: «Богородица Приснодева, покров людей! Одежду и пояс Своего пречистого тела Ты даровала как крепкую ограду городу Твоему, оставаясь нетленной в бессеменном рождении Твоём, — ибо в Тебе обновляются и природа, и время. Потому молим Тебя: даруй мир народу Твоему и душам нашим велию милость».

Краткая молитва ко Пресвятой Богородице у Её честного пояса:

О, Пресвята́я Госпоже́, Влады́чице Богоро́дице, прибе́жище и упова́ние на́ше! Приими́ смире́нное моле́ние на́ше у честно́го и чудотво́рного поя́са Твоего́, и яви́ нам ми́лость и заступле́ние Твое́. Да бу́дет нам пояс Твой огражде́нием от вся́ких зол и напа́стей, покро́вом в ско́рби и боле́зни, утвержде́нием в ве́ре и наде́жде. Не пре́зри проше́ний на́ших, но испроси́ у Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего вся поле́зная душа́м и телесе́м на́шим, да сподо́бимся в ве́це сем и в бу́дущем ве́чных благ благода́тию и человеколю́бием Го́спода на́шего Иису́са Христа́, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Больше молитв, акафист и канон — в отдельном материале.

Частые вопросы

Где сейчас находится пояс Богородицы?

Главная частица хранится в Ватопедском монастыре на Афоне. Частицы также есть в Грузии, на Кипре, в Сирии и в России (Казанский собор в Санкт-Петербурге).

Когда пояс Богородицы привозили в Москву?

В 2011 году, с 19 до утра 28 ноября. Святыня находилась в храме Христа Спасителя. В Москве ей поклонились около миллиона человек.

Когда праздник Положения пояса?

13 сентября (31 августа по старому стилю).

В чём помогает пояс Богородицы?

Перед ним молятся о даровании детей, благополучной беременности и родах, об исцелении. Молитва не заменяет медицинскую помощь.

Как носить освящённый поясок?

Как обычный пояс или на запястье, по благословению. Это не амулет, а напоминание о молитве.

Где в Москве есть частица пояса?

Информацию о временных принесениях святыни стоит уточнять на сайте Московской епархии или на приходах.

О других почитаемых образах Богородицы — в подборке подтемы «Иконы и святыни».

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Авторы Андрей Соколов