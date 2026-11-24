Молитва и акафист Державной иконе Божией Матери: полные тексты и как их читать Оглавление Молитва Державной иконе Божией Матери: текст Молитва 2-я Молитва Тропарь и кондак Державной иконе Акафист Державной иконе Божией Матери Как читать молитву и акафист: дома и в храме О чём молятся перед Державной иконой Когда день Державной иконы Частые вопросы Ещё об иконах Молитва Державной иконе Божией Матери: полный текст молитвы, тропарь и кондак, акафист — как читать, о чём молятся и когда служат молебен. Молитва и акафист Державной иконе Божией Матери: полные тексты и как их читать. Обложка © ChatGPT

Перед Державной иконой Божией Матери верующие молятся о мире и сохранении Отечества, о близких, в болезнях и трудных жизненных обстоятельствах. Ниже — тексты молитвы, тропаря и кондака, начало акафиста, а также практические пояснения: как читать дома, чем отличается домашняя молитва от храмовой и когда отмечается день этой иконы.

Об истории обретения образа в 1917 году и его символике читайте в материале «Державная икона Божией Матери 15 марта» история и значение иконы.

Молитва Державной иконе Божией Матери: текст

Перед Державной иконой Божией Матери читают несколько молитв. Ниже приводим два текста по православному порталу «Азбука веры».

Молитва

О, Держа́вная Влады́чице Пресвята́я Богоро́дице, на объя́тиях Свои́х держа́щая Содержа́щаго дла́нию всю вселе́нную Царя́ Небе́снаго! Благодари́м Тя за неизрече́нное милосе́рдие Твое́, я́ко благоволи́ла еси́ яви́ти нам, гре́шным, сию́ святу́ю и чудотво́рную ико́ну Твою́ во дни сии́. Благодари́м Тя, Засту́пнице, я́ко призре́ла еси́ с высоты́ святы́я Своея́ на чад правосла́вных, и, я́ко со́лнце све́тлое, увеселя́еши изнемо́гшия от печа́ли очеса́ на́ша пресла́достным зре́нием держа́вного о́браза Твоего́. О, Преблагослове́нная Ма́терь Бо́жия, Держа́вная Помо́щнице, Кре́пкая Засту́пнице, благодаря́ще Тя, со стра́хом и тре́петом, я́ко раби́ непотре́бнии, мы припа́даем, со умиле́нием, с сокруше́нием серде́чным, со слеза́ми мо́лим Тя: вкорени́ в сердца́ всех нас пра́вду, мир и ра́дость о Ду́се Свя́те: водвори́ в стране́ на́шей тишину́, благоде́нствие, безмяте́жие, любо́вь друг ко дру́гу нелицеме́рную! Держа́вою Твое́ю всеси́льною поддержи́ нас, сла́бых, малоду́шных, немощны́х, уны́лых, подкрепи́, возста́ви! Я́ко да под держа́вою Твое́ю всегда́ храни́ми, пое́м, велича́ем и сла́вим Тя, Держа́вную Засту́пницу ро́да христиа́нского во ве́ки веко́в. Ами́нь.

2-я Молитва

О, ми́ра Засту́пнице, Ма́терь Всепе́тая со стра́хом, ве́рою и любо́вию припа́дающе пред честно́ю ико́ною Твое́ю Держа́вною, усе́рдно мо́лим Тя: не отврати́ лица́ Твоего́ от прибега́ющих к Тебе́, умоли́, Милосе́рдная Ма́терь Све́та, Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, Сладча́йшего Го́спода Иису́са Христа́, да сохрани́т в ми́ре страну́ на́шу, да утверди́т держа́ву на́шу в благоде́нствии, да изба́вит нас от междоусо́бныя бра́ни и укрепи́т Святу́ю Це́рковь на́шу Правосла́вную, да непозы́блему соблюде́т ю́ от неве́рия, раско́ла и ересе́й. Не и́мамы бо ины́я по́мощи, не и́мамы ины́я наде́жды, ра́зве Тебе́, Пречи́стая Де́во: Ты еси́ Всеси́льная христиа́н Засту́пница пред Бо́гом, пра́ведный гнев Его́ умягча́ющая. Изба́ви всех, с ве́рою Тебе́ моля́щихся, от паде́ний грехо́вных, от наве́та злых челове́к, от гла́да, скорбе́й и боле́зней. Да́руй нам дух сокруше́ния, смире́ние се́рдца, чистоту́ помышле́ний, исправле́ние грехо́вныя жи́зни и оставле́ние согреше́ний на́ших, да вси, благода́рне воспева́юще вели́чия Твоя́, сподо́бимся Небе́снаго Ца́рствия и та́мо со все́ми святы́ми просла́вим Пречестно́е и великоле́пое и́мя в Тро́ице сла́вимаго Бо́га: Отца́, Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Тропарь и кондак Державной иконе

Тропарь и кондак — краткие песнопения, которые раскрывают смысл праздника или иконы. Они поются в храме за богослужением, но их можно читать и дома, особенно если нет возможности посетить службу.

Тропарь, глас 4

А́нгелов ли́цы благогове́йно Тебе́ слу́жат,/ и вся Небе́сныя си́лы немо́лчными гла́сы Тя ублажа́ют,/ Богоро́дице Де́во;/ усе́рдно мо́лим Тя, Влады́чице,/ да пребу́дет Боже́ственная благода́ть/ на честне́й ико́не Твое́й Держа́вней,/ и светоза́рный луч сла́вы чуде́с Твои́х да нисхо́дит от нея́/ на всех с ве́рою Тебе́ моля́щихся// и вопию́щих Бо́гу: Аллилу́ия.

Ин тропарь, глас 4

Гра́да Сио́нска взыску́юще,/ под Твой покро́в, Де́во Чи́стая, днесь притека́ем,/ и никто́же возмо́жет на ны,/ я́ко несть град си́лен, а́ще не Су́щаго Бо́га,// и несть и́на кре́пость, а́ще не ми́лость Влады́чицы Де́вы.

Кондак, глас 8

Взбра́нной Воево́де победи́тельныя пе́сни прино́сим,/ я́ко дарова́ся нам Держа́ва Твоя́, и ничесо́же устраши́мся,/ не от ми́ра бо спасе́ние на́ше,/ но Превознесе́нныя Влады́чицы милосе́рдием огражда́емся/ и тому́ днесь ра́дуемся,// я́ко прии́де Засту́пница на стра́жу земли́ Своея́.

Ин кондак, глас 8

Взбра́нней Воево́де, Засту́пнице на́шей Держа́вней,/ пе́сни благода́рственныя прино́сим о дарова́нии нам ико́ны Ея́ святы́я,/ е́юже огражда́еми, ничесо́же устраши́мся,/ не от челове́к бо спасе́ние на́ше,/ но Преблагослове́нныя Влады́чицы милосе́рдием./ Те́мже днесь ра́дуемся и пра́зднуем све́тло,// я́ко прии́де Держа́вная на стра́жу земли́ Своея́.

Ин кондак, глас 8

Избра́нней от всех родо́в Засту́пнице ро́да христиа́нского,/ покро́вом Своея́ бла́гости покрыва́ющей страну́ на́шу правосла́вную,/ благода́рственная пе́ния прино́сим Ти, Влады́чице,/ о явле́нии нам чу́дныя ико́ны Твоея́ Держа́вныя./ Ты же, я́ко Всеми́лостивая Засту́пница всех, с ве́рою к Тебе́ притека́ющих,/ от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти:/ ра́дуйся, Ма́терь Бо́жия Держа́вная,// Засту́пнице Усе́рдная ро́да христиа́нского.

Акафист Державной иконе Божией Матери

Акафист — хвалебное песнопение из кондаков и икосов. Акафист Державной иконе связан с почитанием образа после его обретения в 1917 году. Ниже приводится начало текста; полностью он доступен в церковном молитвослове.

Кондак 1

Избра́нней от все́х родо́в Засту́п­нице ро́да христиа́нскаго, покро́вом Своей благости покрыва́ющей страну́ на́шу правосла́вную, благода́рственная пения прино́сим Ти́, Влады́чице, о явле́нии нам чу́дныя ико́ны Твоея́ «Держа́вныя». Ты́ же, я́ко Всеми́лостивая Засту́пница все́х с ве́рою к Тебе́ притека́ющих, от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти́: Ра́дуйся, Ма́ти Бо́жия Держа́вная, Засту́пнице усе́рдная ро́да христиа́нскаго.

Икос 1: А́нгелом радость прии́мшая, благоволи́ла еси́, Влады́чице, возвести́ти ста́рице благочести́вей ра́дость о явле́нии ико́ны Твоея́ честны́я «Держа́вныя», ю́же и обре́тше по указа́нию Твоему́, я́ко зна́мение ми́лости Бо́­жией к на́м, грешным, благода́рственно вопие́м Ти́ си́це: Ра́дуйся, во́ли Госпо́дней та́йны на́м открыва́ющая; ра́дуйся, гнев Его́ пра́вед­ный, на ны дви́жимый, умягча́ющая. Ра́дуйся, злове́рия нечести́вых обличе́ние; ра́дуйся, горды́ни их низложе́ние. Ра́дуйся, ве́ры христиа́нския утвержде́ние; ра́дуйся, почита́ния святы́х ико́н освяще́ние. Ра́дуйся, ти́хое приста́нище спасе́ния ду́ш на́ших; ра́дуйся, Всеми́лостивая Засту́пнице на́ша у престо́ла Святы́я Троицы. Ра́дуйся, от бед и скорбе́й на́ше избавле́ние; ра́дуйся, Це́ркве Правосла́вныя утвержде́ние. Ра́дуйся, звезда́ невече́рняго све́та, на́с озаря́ющая; ра́дуйся, Ма́терь Света, все́х просве­ща́ющая. Ра́дуйся, Ма́ти Бо́жия Держа́вная, Засту́пнице усе́рдная ро́да христиа́нскаго.

Полный текст акафиста и последовательность его чтения опубликованы в молитвослове «Азбуки веры». Аудиозапись, если вы предпочитаете слушать акафист, ищите на официальных церковных ресурсах; проверенной записи для этой публикации пока нет.

Если вы впервые читаете акафист, ориентируйтесь на порядок в церковном молитвослове: кондаки и икосы следуют друг за другом, а в конце есть предусмотренное завершение. Время чтения зависит от темпа; не нужно стремиться уложиться в определённое число минут.

Как читать молитву и акафист: дома и в храме

Как читать молитву и акафист: дома и в храме. Фото © ChatGPT

Дома можно читать молитву и акафист перед образом Державной иконы или другой иконой Божией Матери. Начинающим удобно начать с молитвы, тропаря или кондака. Если собираетесь соблюдать длительное ежедневное молитвенное правило, лучше обсудить это со священником.

В храме перед Державной иконой можно помолиться самостоятельно или узнать, совершаются ли молебны перед этим образом. Молебен — богослужение, на котором молятся о живых и обращаются с прошениями или благодарением. Записки об упокоении подают для заупокойного поминовения, не для обычного молебна. Подробнее — в материале «Как подать записку о здравии и за упокой». Расписание молебнов нужно уточнять в конкретном храме.

О чём молятся перед Державной иконой

Перед Державной иконой верующие молятся о мире и сохранении Отечества, об укреплении веры, о близких и о помощи в трудных жизненных обстоятельствах. В молитвах встречаются просьбы об избавлении от скорбей и болезней. Молитва не заменяет медицинскую помощь и назначенное врачом лечение.

Историю обретения и значение образа подробно разбирает отдельная статья Life.ru, ссылка на которую приведена в начале материала.

Когда день Державной иконы

Празднование в честь Державной иконы Божией Матери совершается 15 марта (2 марта по старому стилю). В этот день верующие вспоминают обретение образа в 1917 году в селе Коломенском под Москвой, а в храмах, где есть престол или чтимый образ Державной иконы, совершается праздничная Литургия и молебен.

Частые вопросы

Какую молитву читают перед Державной иконой?

Можно читать любую из приведённых выше молитв, а также тропарь и кондак. Дома допустимо обращаться к Богородице своими словами.

Можно ли читать акафист дома?

Да. Акафист можно читать дома; для личной молитвы отдельное благословение, как правило, не требуется. Если вы хотите установить продолжительное ежедневное правило, обсудите его со священником.

Когда день Державной иконы Божией Матери?

15 марта (2 марта по старому стилю). В этот день Церковь празднует обретение иконы в 1917 году.

О чём молятся перед Державной иконой?

Верующие молятся о мире, сохранении Отечества, укреплении веры, о близких, о помощи в болезнях и трудных обстоятельствах.

Где находится чудотворная Державная икона?

Образ, обретённый в 1917 году, находится в храме Казанской иконы Божией Матери в Коломенском (Москва), куда его вернули в 1990 году.

Ещё об иконах

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Авторы Божена Зажицкая