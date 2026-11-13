Житие Сергия Радонежского: краткое содержание, детство, подвиги и Куликовская битва Оглавление Житие Сергия Радонежского кратко Главные события жизни по порядку Детство Варфоломея: как мальчик научился читать Основание Троицкого монастыря Подвиги Сергия Радонежского Сергий Радонежский и Дмитрий Донской: Куликовская битва Чудеса Сергия Радонежского Дар возвращать здоровье Родник, подаренный небом Небесное благословение Путь к великой победе Победа над тьмой Кто написал житие и как его читать Словарик Дни памяти Сергия Радонежского Сергий Радонежский в живописи Частые вопросы Житие Сергия Радонежского кратко: детство Варфоломея, основание Троицкого монастыря, главные подвиги, благословение Дмитрия Донского и дни памяти. Житие Сергия Радонежского: краткое содержание, детство, подвиги и Куликовская битва. Обложка © ChatGPT

Сергий Радонежский — святой XIV века и основатель Троице-Сергиева монастыря, ныне Троице-Сергиевой лавры. По преданию, он благословил князя Дмитрия Донского перед Куликовской битвой. Его житие изучают в школе: в четвертом классе на литературном чтении и в восьмом классе на литературе.

Житие Сергия Радонежского кратко

Мальчик Варфоломей родился около 1314 года в семье ростовских бояр Кирилла и Марии. Некоторые историки называют другой год — 1322. Учиться ему было трудно. Тогда ему встретился незнакомый старец-монах, «ангелоподобный», как сказано в житии. После этой встречи мальчик стал свободно читать. Позже семья переехала в Радонеж. Отсюда позже и пошло прозвание «Радонежский». Когда родители умерли, Варфоломей ушел в лес и принял постриг, то есть стал монахом. Монахам при постриге дают новое имя. Так Варфоломей стал Сергием. Постриг, по церковной биографии, был в 1337 году.

К нему стали приходить люди, и так возник монастырь. В 1354 году Сергия сделали игуменом. Он ввел общее хозяйство, когда все братья трудятся и ничего не считают своим. Сам игумен рубил кельи и носил воду. Сергий умер 25 сентября (8 октября по новому стилю) 1392 года.

Главные события жизни по порядку

Основание Троицкого монастыря. Фото © ChatGPT

Около 1314 года — рождение Варфоломея в семье бояр Кирилла и Марии близ Ростова. Есть версия, что Варфоломей родился в 1322 году. Около 1328 года — семья переезжает в Радонеж. Годы учебы — встреча со старцем и чудо с грамотой. Около 1337 года — после смерти родителей Варфоломей с братом Стефаном уходит в лес и строит церковь Святой Троицы. 7 октября 1337 года — постриг с именем Сергий. Его совершил игумен Митрофан, в день памяти мучеников Сергия и Вакха. Конец 1344 — начало 1345 года — по датировке в азбуке, поселение на холме Маковец и постройка церкви. 1354 год — Сергий становится игуменом. 1380 год — благословение князя Дмитрия перед Куликовской битвой. 25 сентября 1392 года (8 октября по новому стилю) — кончина. 5 (18) июля 1422 года — обретение мощей. Около 1418 года — Епифаний Премудрый пишет житие.

Детство Варфоломея: как мальчик научился читать

Родители Варфоломея, Кирилл и Мария, были знатными и набожными людьми. Мальчика отдали учиться вместе с братьями. Братья быстро освоили грамоту, а вот у Варфоломея долго не получалось научитьс читать и писать. Он очень огорчался и просил Бога о помощи.

Однажды отец послал его искать лошадей. В поле под дубом мальчик увидел незнакомого старца-монаха. Варфоломей рассказал ему о своей беде и попросил помолиться. Старец дал ему кусочек просфоры и предсказал, что он будет читать лучше братьев. По житию, с тех пор отрок без труда читал и понимал книги. Эту сцену изобразил русский художник Михаил Нестеров на картине «Видение отроку Варфоломею».

Почему Радонежский. Дела семьи пошли плохо, и они переселились из Ростовской земли в Радонеж. Сегодня Радонеж — село в Сергиево-Посадском городском округе Московской области, расположенное примерно в 55 км к северо-востоку от Москвы, на левом берегу реки Пажи. В житии сказано, что Кирилл поселился около церкви Рождества Христова. Поэтому святого и называют Сергием Радонежским.

Варфоломей рано захотел стать монахом. Родители просили подождать, потому что были стары. Он остался с ними и до их кончины ухаживал за ними.

Основание Троицкого монастыря

Похоронив родителей, Варфоломей с братом Стефаном ушел в лес, в двенадцати верстах от Радонежа. Они построили келью и небольшую церковь во имя Пресвятой Троицы. Жизнь в лесу была тяжелой. Стефан не выдержал и ушел в Москву, в Богоявленский монастырь.

Варфоломей позвал игумена Митрофана, и тот постриг его в монахи с именем Сергий. Постепенно рядом с ним начали селиться другие иноки. Так вырос Троицкий монастырь - сегодня это Троице-Сергиева лавра.

В 1354 году Сергия по просьбам братии посвятили в игумены. Он завел в обители общий устав. У каждого из братьев были свои обязанности, и никто не владел личным имуществом. Сам игумен был в обители первым работником. По рассказу об одном из его трудов, он строил, пек хлеб, готовил пищу, шил одежду и обувь для братии, носил воду.

О том, где сегодня находятся мощи святого и как к ним пройти, читайте в отдельной статье: «Где сегодня находятся мощи преподобного и как к ним подойти» .

Подвиги Сергия Радонежского

Учеников часто просят рассказать о подвигах своими словами. Единого «официального списка» подвигов нет, поэтому ниже — главные дела святого.

Уход в лес. Он жил в глуши без людей, терпел голод и одиночество. Труд. Игумен трудился наравне со всеми. Смирение. Он ходил в простой одежде и не искал почестей. Общий монастырь. Он создал общежительную обитель с понятными правилами. Отказ от высокого сана. По житию, он не захотел стать митрополитом. Примирение князей. Сергий уговаривал враждующих князей жить в мире. Благословение на Куликовскую битву. Он поддержал князя Дмитрия перед битвой. Ученики. Его ученики основали десятки новых монастырей..

Сергий Радонежский и Дмитрий Донской: Куликовская битва

По преданию, перед битвой с войском Мамая князь Дмитрий приехал в Троицкий монастырь за благословением. Эта история известна в основном по «Сказанию о Мамаевом побоище», которое создали позже. В нем игумен благословляет князя, предсказывает победу и отправляет с ним двух иноков — Александра Пересвета и Андрея Ослябю.

Историки до сих пор спорят об этом сюжете. В ранних летописях рассказа о визите нет, а Сергий появляется в связи с битвой позже. Подробный рассказ о Пересвете и Ослябе появляется только в «Сказании». Церковная энциклопедия пишет, что Сергий дал воинам-инокам крест, нашитый на схиму, «вместо тленного оружия».

Важно: Сергий в самой битве не участвовал. Он благословил князя и, по преданию, отправил с ним иноков. Засадным полком командовали князь Владимир Серпуховской и воевода Дмитрий Боброк-Волынский. Битва прошла 8 (21) сентября 1380 года.

Как отметил в комментарии Life.ru проповедник, миссионер Стахий Колотвин, когда Дмитрий Донской пришел к нему с вопросом о выживании целого народа, для Сергия Радонежского забота о князе и благословение на смертельную битву в защиту Родины, православной веры и русского народа стали абсолютно естественным молитвенным действием. Это действие связывало его стремление к Богу и любовь к Создателю с любовью к ближнему и к своему народу.

«Это был человек, который как был монахом, бегущим от мира, так им и остался. Но даже убежавший от мира монах, если он ведет святую жизнь, никогда не будет чужд состраданию. Он никогда не забудет свой народ и тех людей, которые приходят к нему за советом и наставлением», — отметил Стахий Колотвин.

Чудеса Сергия Радонежского

Преподобный Сергий еще при жизни являл миру удивительные знаки Божьей милости. Мы подготовили подборку из пяти ярких примеров, которые раскрывают, каким глубоким уважением и почтением был окружен святой и как его духовная сила отзывалась в судьбах людей.

Дар возвращать здоровье

Чудеса Сергия Радонежского. Фото © ChatGPT

Любовь к людям и крепкая связь с Богом наделили преподобного Сергия способностью облегчать страдания. К нему стекались те, кто потерял надежду на исцеление: слепые, хромые, тяжело больные. Порой хватало одного прикосновения святого, чтобы человек вновь обрел способность видеть или ходить. Особенно поразительным стал случай с мальчиком: ребенок скончался прямо на руках у отца, пока тот нес сына к Сергию в надежде на чудо. Но по молитве преподобного мальчик вернулся к жизни. При этом сам святой не стремился к славе: он просил не делать из его дара повод для пересудов и видел в каждом исцелении проявление воли Божьей, а не собственной силы.

Родник, подаренный небом

В Троице‑Сергиевом монастыре однажды иссякли запасы воды. Преподобный Сергий обратился к Богу с горячей молитвой, и вскоре ему открылось место, где из земли пробился чистый родник. Вода в нем с первых дней считалась особенной — способной врачевать недуги. И сегодня люди приходят к этому источнику, пьют его воду с надеждой и верой, ощущая связь с давним чудом.

Небесное благословение

Одним из самых светлых и значимых событий в жизни Сергия стало явление ему Пресвятой Богородицы. В ночной тишине, когда святой предавался молитве, перед ним предстала Дева Мария, а рядом с ней стояли апостолы Петр и Иоанн Богослов. Богородица даровала Сергию и его обители свое благословение и пообещала, что будет хранить монастырь под своим покровом. Для самого преподобного и его учеников это видение стало источником утешения и твердой опоры, укрепившим их дух.

Путь к великой победе

Когда князь Дмитрий Донской готовился к решающей схватке с войсками хана Мамая, он искал духовной поддержки — и нашел ее у преподобного Сергия. Святой не только благословил князя на ратный подвиг, но и уверенно предрек успех русского войска. В день Куликовской битвы Сергий вместе с братией не прекращал молиться, прося у Бога даровать победу. Свершившееся торжество стало важной вехой, изменившей ход русской истории.

Победа над тьмой

На ранних этапах своего монашеского пути преподобный Сергий не раз сталкивался с жестокими духовными испытаниями: его одолевали бесовские наваждения, стремившиеся поколебать веру. Но святой оставался тверд: он встречал искушения молитвой и крестным знамением, и каждый раз сила его веры оказывалась сильнее тьмы. Эти эпизоды стали свидетельством того, как чистое сердце и преданность Богу способны одолеть любое зло.

Кто написал житие и как его читать

Житие Сергия Радонежского создал Епифаний Премудрый, монах Троице-Сергиевой обители, примерно в 1418 году. Оно написано через несколько десятилетий после смерти святого, и Епифаний опирался на рассказы тех, кто знал Сергия. Позже текст переработал Пахомий Серб. Школьники обычно проходят сокращенное или пересказанное житие.

Словарик

Инок — монах.

— монах. Игумен — настоятель, глава монастыря.

— настоятель, глава монастыря. Постриг — обряд, когда человек становится монахом.

— обряд, когда человек становится монахом. Обитель — монастырь.

— монастырь. Келья — комната монаха.

— комната монаха. Пустынь — уединенное место, где живут монахи.

— уединенное место, где живут монахи. Лавра — особо важный большой монастырь.

— особо важный большой монастырь. Преподобный — святой, который прославился монашеской жизнью.

Дни памяти Сергия Радонежского

8 октября — день преставления (по новому стилю). О народных традициях этого дня — в статье «Народные традиции 8 октября».

— день преставления (по новому стилю). О народных традициях этого дня — в статье «Народные традиции 8 октября». 18 июля — обретение мощей. Подробности — в статье «Что произошло 18 июля 1422 года» .

— обретение мощей. Подробности — в статье . 19 июля — Собор Радонежских святых.

Сергий Радонежский в живописи

Михаил Нестеров написал «Видение отроку Варфоломею» и «Юность преподобного Сергия». На первой мальчик стоит рядом со старцем в лесу. На второй показан молодой отшельник в лесу.

Частые вопросы

Как звали Сергия Радонежского до пострига?

Варфоломей.

Почему его называют Радонежским?

Семья Варфоломея переселилась в Радонеж, и по этому месту святого и называют.

В каком году родился и умер Сергий Радонежский?

Родился около 1314 года (есть версия 1322), умер 25 сентября (8 октября по новому стилю) 1392 года.

Командовал ли Сергий Радонежский засадным полком?

Нет. Он благословил Дмитрия Донского, а по преданию отправил с ним иноков Пересвета и Ослябю. Засадным полком командовали Владимир Серпуховской и Дмитрий Боброк-Волынский.

Почему Сергий Радонежский связан с 8 сентября?

В этот день (21 сентября по новому стилю) в 1380 году была Куликовская битва, которую князь начал после благословения Сергия. Саму дату 8 сентября путают с 8 октября, днем памяти святого.

Кто написал «Житие Сергия Радонежского»?

Епифаний Премудрый около 1418 года. Позже текст переработал Пахомий Серб.

Чем Сергий Радонежский отличается от Александра Невского?

Оба святые, но жили в разное время. Александр Невский был князем и воином в XIII веке, а Сергий — монахом и игуменом в XIV веке.

Где находятся мощи Сергия Радонежского?

Авторы Анна Розанова