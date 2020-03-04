Первый случай коронавируса зафиксирован у сотрудника офиса ЕС в Брюсселе

Коронавирус впервые диагностировали у сотрудника одного из офисов ЕС в Брюсселе. Об этом сообщает AFP в своём твиттере. Речь идёт о чиновнике из Европейского оборонного агентства (EDA). Это мужчина, который недавно вернулся из Италии.

— У нас есть подтверждение первого случая коронавируса, — сообщила на брифинге в среду официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант.

По предварительным данным, заражённый пациент успел встретиться с группой приблизительно из 30 чиновников из других учреждений ЕС на прошлой неделе. Все они могут быть под угрозой и должны наблюдаться у врачей. Тем временем член военного штаба Европейской службы внешних связей (EEAS), который также присутствовал на том заседании, уже успел пожаловаться на симптомы заболевания. Правда, результаты его анализов на CoViD-19 ещё не готовы.

В качестве меры предосторожности EDA отменило все внутренние мероприятия, которые должны были проводиться в его помещениях до 13 марта. Внешние контакты сотрудников агентства также будут ограничены.

Также заболевание было диагностировано у двоих россиян в Объединённых Арабских Эмиратах. В стране сейчас всего 27 заболевших, пятеро вылечились. Посольство РФ в ОАЭ рассказало о состоянии заражённых россиян, а сами члены команды заявили, что им не дают никакой информации. На карантине россияне пробудут от семи до десяти дней.