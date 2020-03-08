"Очень сильно переживает". Адвокат рассказал о состоянии подозреваемого в убийстве подростка в Колпине

Адвокат Артём Баконин, защищающий интересы 14-летнего Артёма С., подозреваемого в убийстве лучшего друга в Колпине, рассказал о состоянии подростка.

— В тяжёлом состоянии, мягко говоря. Он очень сильно переживает по поводу своего близкого, — сообщил юрист телеканалу RT.

Напомним, Колпинский суд отправил под домашний арест подростка, признавшегося в убийстве друга. Под стражей Артём пробудет до 7 мая. Подозреваемый выразил готовность сотрудничать со следствием.

Ранее Лайф сообщал, что на лестничной клетке в доме по улице Ижорского Батальона в Петербурге было найдено тело подростка. Как предварительно установило следствие, ребёнка случайно застрелил его же приятель, сын местного судьи. Сам подозреваемый с места происшествия скрылся. Его удалось найти и задержать 8 марта в пригороде Санкт-Петербурга Пушкине.

Соседи рассказали Лайфу, что им известно о трагедии, также были опубликованы первые подробности и шокирующие кадры с места происшествия.