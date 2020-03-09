Коронавирусный отпуск. Иран освободил 70 тысяч заключённых в связи с эпидемией

Судебные власти Ирана освободили из тюрем 70 тысяч заключённых. Такое решение было принято в связи с угрозой распространения коронавируса в стране, сообщает Tasnim.

— Заключённые освобождаются, таким образом, чтобы не создавать угрозу безопасности в обществе, — заявил председатель Верховного суда Ибрагим Раиси.

По его словам, тюремный отпуск был предоставлен заключённым в рамках мер предосторожности по сдерживанию коронавируса. Наибольшее внимание было уделено тем, кто страдает сопутствующими болезнями. Отмечается, что после сдерживания эпидемии все заключённые вернутся в места отбывания наказания.

За прошедшие сутки в Иране было зафиксировано максимальное количество летальных исходов от коронавируса — 49. Таким образом, с начала эпидемии уханьская инфекция забрала жизни 194 граждан страны, в том числе депутата местного парламента. Россия временно прекратила авиасообщение с Ираном в целях предотвращения распространения вируса.

В целом коронавирус 2019-nCoV захватил уже 101 страну мира и продолжает распространяться. Количество заражённых по всей планете превысило 105 тысяч, а за пределами Китая скончалось более 400 человек. В Китае же за минувшие сутки от коронавируса умерло 22 человека.

В России же эпидемиологическая обстановка намного благоприятнее, чем во всём остальном мире. За минувшие сутки в стране было выявлено всего три случая заражения коронавирусом, вследствие чего общее число заражённых с момента начала эпидемии достигло 20 человек. За рубежом начинают гадать, почему вирус никак не может захватить Россию. В Сети появляются абсолютно безумные версии — наподобие той, что привёл японский журналист: он считает, что коронавирус никак не может разгуляться по стране, поскольку "русские пьют водку с малых лет".