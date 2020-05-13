В СНБО заявили о возможности нехватки воды на Украине

На Украине возможна нехватка водных ресурсов, об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов во время заседания рабочей группы.

— Последние пять лет были маловодными, и существует вероятность возникновения водного дефицита в бассейнах некоторых рек, которые имеют значительную антропогенную нагрузку, — приводятся слова Данилова на сайте организации.

Кроме того, серьёзно усиливает проблему деятельность человека. В связи с этим секретарь СНБО отметил, что возможная нехватка потребует оптимизации использования водных ресурсов и экономного водопотребления.

Данилов также добавил, что необходимо провести инвентаризацию всех подземных источников и артезианских скважин, чтобы подключить их к системе водоснабжения. Помимо этого обсуждался вопрос дополнительного финансирования, чтобы провести модернизацию и обеспечить всех граждан чистой и качественной питьевой водой.

По итогам заседания СНБО были приняты рекомендации для Правительства Украины и инициирована разработка водной стратегии страны.