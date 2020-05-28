Родственники "блогеров", устроивших вечеринку со стрельбой, намерены подать жалобу в прокуратуру

Родственники "блогеров", которые недавно устроили в подмосковном Чехове проводы в армию своему другу, собираются обратиться в прокуратуру с жалобой, так как сотрудники полиции якобы использовали перцовые баллончики, чтобы успокоить компанию. Об этом Лайфу сообщил источник.

Напомним, компания молодых "блогеров" пыталась сорвать с лица полицейского, который приехал по вызову о стрельбе, маску, аргументируя своё поведение тем, что тот "ничё не может". Все свои действия они снимали на камеры телефонов. Кроме того, молодые люди спустили колёса автомобилю правоохранителей. Позже шестерых участников вечеринки доставили в отдел для разбирательств, на одного из них возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство".