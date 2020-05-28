Родственники "блогеров", устроивших вечеринку со стрельбой, намерены подать жалобу в прокуратуру

Родственники "блогеров", которые недавно устроили в подмосковном Чехове проводы в армию своему другу, собираются обратиться в прокуратуру с жалобой, так как сотрудники полиции якобы использовали перцовые баллончики, чтобы успокоить компанию. Об этом Лайфу сообщил источник.
Близкие компании уверены, что полицейские сами спровоцировали агрессию молодёжи. Также стало известно, что стрельбу устроил сам виновник праздника, тот самый призывник.
Напомним, компания молодых "блогеров" пыталась сорвать с лица полицейского, который приехал по вызову о стрельбе, маску, аргументируя своё поведение тем, что тот "ничё не может". Все свои действия они снимали на камеры телефонов. Кроме того, молодые люди спустили колёса автомобилю правоохранителей. Позже шестерых участников вечеринки доставили в отдел для разбирательств, на одного из них возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство".