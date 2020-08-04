Исповедь почтальона. Как нас обманывают в отделениях "Почты России" и какие чаевые можно получить за "пенсии" от стариков

Люди старшего поколения, особенно в регионах, привыкли оплачивать коммунальные платежи, телефонию и письма своим родным и друзьям в отделениях Почты России. Сотрудница почты рассказала Лайфу, что скрывают чеки почтовых отправлений и сколько зарабатывают почтальоны помимо зарплаты.

"Чаевые" и страх для почтальонов

Дарья (имя изменено) из небольшого города на Урале. Она работает в отделении Почты России больше 10 лет оператором. Ей чуть больше 30, а большинству её коллег — сильно за 50. Когда началась пандемия, половину сотрудников старшего возраста отправили на карантин.

— Средний возраст почтальонов — от 50 до 70 лет. Всех, кто старше 65 лет, к работе перестали допускать из-за угрозы коронавируса. 62, 63 и 64-летние продолжили трудиться и разносить письма, газеты, посылки и почту по адресам. За двойную нагрузку и риски им доплатили 25% от оклада, теперь зарплата почтальонов выросла до 12 тысяч рублей в месяц, — рассказывает Дарья.

Сотрудники почты разносят не только корреспонденцию, но и пенсию пожилым людям. И если до пандемии отдать деньги старикам почтальоны должны были с 4-го по 20-е число каждого месяца, то теперь они, по словам Дарьи, должны это делать до 11-го числа, то есть всего за неделю обойти все адреса на своих участках.

Кроме того, у почтальонов есть денежный лимит, который они могут брать с собой для раздачи по адресам. Как отмечает Дарья, этот лимит всегда превышен.

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— Один почтальон условно может взять 100 тысяч рублей, чтобы разнести эти деньги по домам. Но одни пенсионеры получают, например, восемь тысяч рублей пенсию, а другие — под 30 тысяч с учётом инвалидных доплат, выслуги лет и прочих надбавок. Чтобы не возвращаться многократно в отделение, почтальоны берут сразу деньги на нескольких человек, сумма зачастую больше положенного лимита. Сами понимаете, как опасно с такими финансами перемещаться пожилым почтальонам по городу, — говорит Дарья.

Девушка и сама выходила на почтальонский рейс, когда в отделении перестало хватать сотрудников. Она признаётся, что это страшная работа. Мало того что сумка с деньгами, так ещё и посылки, письма. Люди навстречу идут невменяемые порой. Да и сами адресаты иногда попадаются сложные: то сумку пытаются вырвать, то огрызаются.

Но в большинстве случаев бабушки, которым почтальон приносит пенсию, отдают часть полученных денег своим курьерам. Дарья раньше не понимала, зачем пожилые люди выходят на работу почтальонами за такие небольшие деньги — 10–12 тысяч рублей. Но, как показала практика, бабушки и дедушки часто дают щедрые "чаевые". То 150 рублей сверху, то под 500. За эти деньги почтальонам отчитываться ни перед кем не нужно, а "добавка" за месяц получается весомая.

В конце 2019 года у Почты России появилась курьерская служба. За 100 рублей домой к адресату курьер может принести письмо или посылку, чтобы клиент не ходил сам в отделение. В регионах, за исключением областных центров, такой практики нет. Поэтому посылки и письма разносят почтальоны, это входит в их обязанности без доплаты в 100 рублей за доставку.

— В нашем маленьком городке народ за 100 рублей удавится, поэтому такая доставка у нас точно не будет востребована, — отмечает Дарья.

"Сюрприз" в вашем чеке

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Существует три вида отправлений заказной почты: обычное отправление, первым классом и самое дорогое — EMS. У операторов в отделении, как рассказала Дарья Лайфу, существует план продаж, который им необходимо выполнять.

— Доходит до того, что нам говорят "внаглую", чтобы мы пробивали людям первый класс или EMS, не предлагая обычное отправление. И это не только в нашем отделении. Это нужно для улучшения статистики и заработка Почты России. Просто задумайтесь: обычное заказное письмо весом 20 граммов стоит 54 рубля, EMS по городу — 200 рублей, первый класс — 100 рублей и выше, — объясняет оператор.

Обычная заказная корреспонденция, как правило, отправляется между юридическими лицами. Если вы приходите в отделение почты не как организация, вам, скорее всего, продадут отправление первым классом.

Ещё одна хитрость — страховки. Операторы по умолчанию должны при переводе денег между физическими лицами продавать клиенту страховку. "Вы об этом даже не догадаетесь", — отмечает Дарья.

За перечисление коммунальных платежей операторы также обязаны брать 45 рублей сверху как страховку на жильё. Клиенты об этом даже не знают.

— Я очень часто не беру с клиента деньги за страховку, потому что мне не хочется обманывать бабушек, которые к нам приходят. Докладываю эти 45 рублей из своего кармана, чтобы начальство на меня "не наезжало". В этом месяце у меня по "плану" пять страховок на физлица, пять — на коммунальные платежи. В нашем отделении работает четыре оператора, грубо говоря, около 2000 рублей мы должны "собрать", — признаётся Дарья.

Страховки имеют "срок годности" — один месяц, выплата, которая возможна по этому чеку, — до 110 тысяч рублей. За все годы работы Дарья ни разу не сталкивалась с тем, чтобы кто-то из клиентов Почты России в их отделении получал эти деньги. Операторам присылали листочки с данными по выплатам, которые выдавались застрахованным клиентам в разных регионах страны. Но, по словам Дарьи, максимальная цифра, которая значилась в этих рассылках, — 25 тысяч рублей.

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— Минимум в месяц на "страховках" только наше отделение получает две тысячи. А выплат за все годы моей работы не было ни одной. Куда эти деньги идут? И ведь клиенты даже не знают, за что они вообще платят. А потолок в нашем отделении течёт с 2013 года, из-за этого страдают посылки и товары, сырость, плесень. А в уборной настолько влажно, что из деревянного пола начали расти грибы. На все запросы наш супервайзер отвечает: "Ищите человека, который не относится к отделению, но который напишет жалобу в прокуратуру, тогда ремонт будет, а так — денег нет", — жалуется оператор.

Как сообщили Лайфу в пресс-службе "Почты России", у сотрудников почтовых отделений действительно есть план по предоставлению различных услуг. За его выполнение они получают премиальную часть заработной платы.

– Абсолютно все услуги, которые оказывает Почта России, являются добровольными и оформляются только по желанию клиента. Подробные условия предоставления как почтовых, так и дополнительных услуг размещены в клиентских залах почтовых отделений в информационной папке, – добавили в пресс-службе.

Чтобы не переплачивать при переводах и оплатах коммуналки, можно отказываться от страховок. Да, скорее всего, оператор будет негодовать. Но ежедневно в любое отделение почты приходят десятки отправителей и получателей, которые будут готовы застраховать свои деньги или своё жильё. Если вы не хотите этого делать — сообщите об этом сотруднику почты.