Цена нефти Brent превысила $45 впервые с 6 марта

Стоимость октябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 1,46% и достигла $45,08 за баррель. Сентябрьские фьючерсы подорожали на 1,51% — до $42,33 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на 11:45 по московскому времени.
Цены на нефть начали расти после мощного взрыва в БейрутеПрогремел он в аэропорту, но разрушил едва ли не половину столицы Ливана.
Накануне сентябрьские фьючерсы на марку WTI выросли в цене сразу на 1,68% и стоили $41,71 за баррель. Подорожание нефти связывают с мощным взрывом, который прогремел в порту Бейрута — важном логистическом центре для региона.
Напомним, взрыв в порту случился около шести часов вечера 4 августа. В это время жители города заканчивали работу. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры. В результате трагедии погибло более ста человек, около четырёх тысяч получили ранения. Эти данные не окончательные. В стране сегодня объявлен траур.