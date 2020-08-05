Цена нефти Brent превысила $45 впервые с 6 марта

Стоимость октябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 1,46% и достигла $45,08 за баррель. Сентябрьские фьючерсы подорожали на 1,51% — до $42,33 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на 11:45 по московскому времени.

Накануне сентябрьские фьючерсы на марку WTI выросли в цене сразу на 1,68% и стоили $41,71 за баррель. Подорожание нефти связывают с мощным взрывом, который прогремел в порту Бейрута — важном логистическом центре для региона.