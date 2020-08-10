У Посольства Белоруссии в Москве на акцию протеста вышло несколько десятков человек

Несколько десятков человек вышли на акцию протеста к Посольству Белоруссии в Москве. Они развернули лозунги против признания выборов президента, которые состоялись накануне.
"Журналистика — не преступление". Главред Daily Storm вышла с пикетом к посольству БелоруссииАлёна Сивкова считает, что главное — вернуть ребят домой.
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Кто-то стоит с плакатом "Солопов где", выражая протест задержанию российских журналистов в Минске.
Сотрудники правоохранительных органов призывали митингующих прекратить стихийный протест и не мешать проходу граждан.
Как сообщал Лайф, согласно предварительным данным ЦИК Белоруссии на утро 10 августа, абсолютным лидером голосования стал действующий президент Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская — около 9%. Наблюдатели от СНГ подтвердили легитимность прошедших выборов в Белоруссии. Однако сторонники оппозиции с такими результатами не согласны и ещё ночью вышли на акции протеста. В результате массовых беспорядков и столкновений с правоохранителями было задержано около трёх тысяч человек.