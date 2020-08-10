У Посольства Белоруссии в Москве на акцию протеста вышло несколько десятков человек

Несколько десятков человек вышли на акцию протеста к Посольству Белоруссии в Москве. Они развернули лозунги против признания выборов президента, которые состоялись накануне.

Как сообщал Лайф, согласно предварительным данным ЦИК Белоруссии на утро 10 августа, абсолютным лидером голосования стал действующий президент Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская — около 9%. Наблюдатели от СНГ подтвердили легитимность прошедших выборов в Белоруссии. Однако сторонники оппозиции с такими результатами не согласны и ещё ночью вышли на акции протеста. В результате массовых беспорядков и столкновений с правоохранителями было задержано около трёх тысяч человек.