"Зачем вам Майдан?" Скандальный схимонах не понял белорусов, которые выступают против "любящего их Лукашенко"

Схимонах Сергий, он же ранее лишённый сана схиигумена Сергий Романов, записал видеообращение к жителям Белоруссии на фоне акций против итогов президентских выборов в республике. По его мнению, происходящее схоже с протестами на Украине в 2014 году, получившими название Евромайдан. Романов подчеркивает, что результатом тех событий стали смерть, слёзы и горе. А действующий лидер Белоруссии Александр Лукашенко любит свой народ.

— Обращаюсь и к молодёжи, и к здравомыслящим людям Белоруссии. Зачем вам Майдан против любящего вас президента Белоруссии Лукашенко? Ваши волнения спровоцированы Хазарским каганатом, мировым правительством. Неужели опыт Украины, зловещий по своей сути, вам не страшен? Смерть, слёзы, горе, разруха, — заявил он в своём видеообращении на YouTube.