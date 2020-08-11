Противостоявший Евромайдану экс-глава МВД Украины дал оценку беспорядкам в Минске

Массовые беспорядки и протесты в Белоруссии вряд ли приведут к смене власти в стране, но точно будут продолжаться. Такое мнение высказал экс-глава МВД Украины Виталий Захарченко, который возглавлял ведомство во время массовых протестных акций в своей стране в 2014 году, более известных как Евромайдан. По словам бывшего украинского генерала, ситуация с протестами в Минске похожа на киевский Майдан лишь частично.

— Системная и многолетняя работа спецслужб иностранных государств на территории Украины позволили осуществить Майдан, — заявил в интервью "Московскому комсомольцу" Захарченко.

Он считает, что такое явление, как "майдан", возможно в любой стране. Для его возникновения нужен комплекс нерешаемых общественных проблем. Однако пока нет раскола в политических элитах и существует жёсткая вертикаль госуправления, прежде всего силовым блоком, осуществить "майдан" крайне сложно. В качестве примера бывший силовик привёл попытку государственного переворота в Турции в 2016 году.

— Что касается дальнейшего развития событий в Белоруссии, аналогия, может быть, не совсем уместна, но похожая ситуация происходила не так давно в Турции, там тоже начались беспорядки. Тогда Эрдогана поддержали его сторонники, они вышли на улицу. И, если сейчас на улицу выйдут сторонники Лукашенко, те самые 80% проголосовавших за него, конечно, остальные 20% просто растворятся, — подытожил Захарченко.