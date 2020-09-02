"В вопросе Куштау — точка". Шихан в Башкирии стал памятником природы

Шихан Куштау в Башкирии получил статус особо охраняемой природной территории республиканского значения. Об этом в посте в социальной сети "ВКонтакте" сообщил глава региона Радий Хабиров, опубликовав текст подписанного постановления.

— В вопросе Куштау — точка. И это решение — прежде всего признание и уважение тысяч наших жителей, сказавших своё слово , — написал он.

"Где деньги? Известно где — в офшорах". Путин раскритиковал деятельность компании, собиравшейся разрабатывать шихан Куштау Глава государства поручил кабмину и башкирскому руководству разобраться в конфликте местных жителей и содового предприятия.

На шихане Куштау в Ишимбайском районе Башкирии ранее прошли протесты из-за разработки горы Башкирской содовой компанией. После того как на место приехал глава республики Радий Хабиров и пообещал остановить работы до достижения компромисса, протестующие разошлись. А вскоре глава региона заявил, что шихану присвоят статус особо охраняемой территории и не станут добывать там полезные ископаемые.