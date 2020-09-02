"В вопросе Куштау — точка". Шихан в Башкирии стал памятником природы

Шихан Куштау в Башкирии получил статус особо охраняемой природной территории республиканского значения. Об этом в посте в социальной сети "ВКонтакте" сообщил глава региона Радий Хабиров, опубликовав текст подписанного постановления.
— В вопросе Куштау — точка. И это решение — прежде всего признание и уважение тысяч наших жителей, сказавших своё слово, — написал он.
На склоне Куштау расположены детские лагеря, дом отдыха и горнолыжные трассы.
"Где деньги? Известно где — в офшорах". Путин раскритиковал деятельность компании, собиравшейся разрабатывать шихан КуштауГлава государства поручил кабмину и башкирскому руководству разобраться в конфликте местных жителей и содового предприятия.
На шихане Куштау в Ишимбайском районе Башкирии ранее прошли протесты из-за разработки горы Башкирской содовой компанией. После того как на место приехал глава республики Радий Хабиров и пообещал остановить работы до достижения компромисса, протестующие разошлись. А вскоре глава региона заявил, что шихану присвоят статус особо охраняемой территории и не станут добывать там полезные ископаемые.
Глава Башкирии поблагодарил Путина за поручения по ситуации с шиханом КуштауОн отметил, что справедливость должна восторжествовать.
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