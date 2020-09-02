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"В вопросе Куштау — точка". Шихан в Башкирии стал памятником природы

Ранее идею о создании на горе заповедника поддержало Минприроды России.

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Фото © Вадим Брайдов / ТАСС

Шихан Куштау в Башкирии получил статус особо охраняемой природной территории республиканского значения. Об этом в посте в социальной сети "ВКонтакте" сообщил глава региона Радий Хабиров, опубликовав текст подписанного постановления.

В вопросе Куштау — точка. И это решение — прежде всего признание и уважение тысяч наших жителей, сказавших своё слово, — написал он.

На склоне Куштау расположены детские лагеря, дом отдыха и горнолыжные трассы.

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Глава государства поручил кабмину и башкирскому руководству разобраться в конфликте местных жителей и содового предприятия.

На шихане Куштау в Ишимбайском районе Башкирии ранее прошли протесты из-за разработки горы Башкирской содовой компанией. После того как на место приехал глава республики Радий Хабиров и пообещал остановить работы до достижения компромисса, протестующие разошлись. А вскоре глава региона заявил, что шихану присвоят статус особо охраняемой территории и не станут добывать там полезные ископаемые.

Глава Башкирии поблагодарил Путина за поручения по ситуации с шиханом Куштау

Он отметил, что справедливость должна восторжествовать.

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